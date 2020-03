Coronavirus: FDP-Abgeordneter Lambsdorff positiv - muss Fraktionsspitze in Quarantäne?

Anzeige

Berlin. Der FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff ist an Covid-19 erkrankt. Das bestätigte der Bundestagsabgeordnete dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Er sei zurzeit mit Fieber zu Hause, teilte Lambsdorff mit.

Am Montag hatte Lambsdorff, der Vizechef der FDP-Bundestagsfraktion ist, an der Sitzung des Fraktionsvorstands teilgenommen. Außer Wolfgang Kubicki war die gesamte FDP-Fraktionsspitze anwesend, auch Parteichef Christian Lindner. Auch eine Reihe leitender Mitarbeiter nahm an der Sitzung teil. Sie alle müssen nun höchstwahrscheinlich in Quarantäne.

Lambsdorff ist nach dem Abgeordneten Hagen Reinhold bereits der zweite bestätigte Coronafall in der FDP-Fraktion. Aus den anderen Fraktionen sind keine Infektionen von Abgeordneten bekannt. Alle Fraktionsmitarbeiter arbeiteten bereits am Freitag im Home Office, auch den Abgeordneten-Mitarbeitern wurde das empfohlen. Die Abgeordneten selbst mussten am Freitag noch für Abstimmungen im Bundestag bleiben.

RND/kor/jps