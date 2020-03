Coronakrise: Kein "Shutdown" in Deutschland, aber drastische Maßnahmen

Anzeige

Anzeige

Berlin. “Shutdown” – das ist ein herrlich drastischer Begriff. Kurz, knapp und dramatisch zeichnet er ein Bild von einem Deutschland, das atemlos einer grünen stacheligen Kugel die Tür vor der Nase zuknallt, alle Fenster schließt, die Rollläden herunterlässt und zur Sicherheit auch noch das Licht ausmacht.

Panik schwingt da mit und Angst. Und es ruft Beklemmung hervor: Denn wenn alle Türen dicht sind, ist man auch gefangen.

Die Leitlinien, die die Bundesregierung nun beschlossen hat und denen sich die Bundesländer angeschlossen haben, sind drastisch. Von einem “Shutdown” allerdings kann keine Rede sein. Wichtige Geschäfte bleiben offen: Man kommt weiter an Essen, an Geld, an Medikamente, an Benzin und sogar an frische Dauerwellen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Dramen am Spielplatz

Es gibt Einschränkungen, die für den Einzelnen auch einschneidend sind: Sport und Kultur sind ab sofort ins Wohnzimmer verbannt. Und geschlossene Spielplätze können kleine Dramen auslösen.

Aber wenn es mit diesem Plan gelingt, die Zahl der Neuansteckungen zu verringern oder zu verlangsamen und damit das Gesundheitssystem zu stabilisieren, ist der Einsatz ein vergleichsweise geringer.

Die Bundesregierung hat sich für einen Weg entschlossen, der Einschränkungen kombiniert mit dem Appell an die Vernunft – um das Virus niederzuringen, ohne dass die Wirtschaft komplett darniederliegt.

Anzeige

Es ist der Versuch, einen engen Rahmen zu setzen, ohne Panik auszulösen.

Was an Gutem bleiben kann

Anzeige

Es geht nicht darum, sich vor dem Virus zu verstecken, sondern sich ihm entgegenzustellen, ohne ihm zu viele Angriffsflächen zu bieten.

Wenn das gelungen ist, kann auch einiges Gutes bleiben. Ein neues Gemeinschaftsgefühl hoffentlich und auch Respekt für Berufe, die bislang wenig Glamour hatten (und vor allem schlecht bezahlt sind) und die nun diejenigen sind, die das tägliche Leben am Laufen halten.

RND