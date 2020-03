Corona: #WirVsVirus - Ein digitaler Hackathon soll Corona-Krise lösen

Anzeige

Berlin. Die Bundesregierung sucht über das Internet nach Lösungen für gesellschaftliche Probleme in der Corona-Krise. Bei dem sogenannten Hackathon gehe es darum, als Gesellschaft die Herausforderungen der Pandemie mit neuen Lösungen zu meistern, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Mittwoch in Berlin. Die virtuelle Veranstaltung mit dem Titel “#WirVsVirus” ist von Freitag bis Sonntag geplant.

Bis Donnerstagabend können alle Bürger und auch Ministerien ihre Probleme einreichen, für die sie gerne eine Lösung hätten. Während des Hackathons könnten sich Teilnehmergruppen einzelner Themen annehmen, indem sie virtuell zusammenarbeiteten und hoffentlich Lösungen fänden, fügte die Sprecherin hinzu. Die Regierung will damit ein Zeichen setzen, dass Digitalisierung in Zeiten der sozialen Distanz ganz neue Möglichkeiten zur gesellschaftlichen Partizipation schaffe.

Der #WirVsVirus Hackathon: 48 Stunden. Herausforderungen der #Bundesregierung und aus der Gesellschaft. Du und theoretisch 80 Millionen andere. Eine Krise. Vielfältige Lösungen. https://t.co/tH6o5xPGVB - thanks @paolizq for pointing me to this! — Michael Lihs (@kaktusmimi) March 18, 2020

Die Resonanz auf die Veranstaltung in den sozialen Medien ist positiv: Nicht nur Dorothee Bär, die sich als Mentorin an der Aktion beteiligt, lobt das Format, das die Bundesregierung gewählt hat. “Coole Idee! Wer am Wochenende Zeit hat, sollte echt mitmachen”, schreibt etwa Twitter-Nutzerin Sylvia Lipkowski.

Zur Teilnahme eingeladen sind laut Mitteilung der Bundesregierung “Problemlöserinnen und Problemlöser aus der Tech- und Kreativbranche, aber auch sozial engagierte Bürgerinnen und Bürger”. Anmeldungen sind unter wirvsvirushackathon.org möglich.

Auf der Website gibt es auch die Möglichkeit, Herausforderungen einzureichen, denen sich die Teilnehmer widmen sollen, oder sich als Mentor des Projekts zu bewerben.

