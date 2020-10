Corona: Merkel berät mit Bürgermeistern der großen Städte

Anzeige

Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will am Freitag mit den Oberbürgermeistern und Regierungschefs der elf größten deutschen Städte und Stadtstaaten zum weiteren Vorgehen in der Corona-Krise beraten. Das bestätigte ein Sprecher der Bundesregierung dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Zuerst hatte der “Spiegel” auf seiner Webseite über das Treffen berichtet.

Wie es in dem Bericht heißt, sollen bei der Schaltkonferenz am Freitagmittag Berlin, Hamburg, Bremen, München, Frankfurt am Main, Köln, Düsseldorf, Dortmund, Essen, Leipzig und Stuttgart dabei sein.

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland ist binnen eines Tages sprunghaft auf mehr als 4000 gestiegen. Die Gesundheitsämter meldeten 4058 neu erfasste Infektionen innerhalb der vorangegangenen 24 Stunden, wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstagmorgen mitteilte.

Das sind über 1200 mehr als am Mittwoch, als mit 2828 Neuinfektionen ein neuer Höchstwert seit April gemeldet worden war. Ein höherer als der nun gemeldete Wert war zuletzt in der ersten Aprilwoche erreicht worden.