Corona: Wenn die Geduld am Ende ist

Berlin. Das flächendeckende Corona-Impfangebot wird nicht flächendeckend angenommen. Die vielen Erleichterungen, sich im Vorbeigehen den Pieks gegen das Virus setzen zu lassen, treibt die Impfquote nicht in die nötige Höhe. Alle Appelle nützen nichts. Selbst flehende Bitten von Medizinern und Politikern, Rücksicht zu nehmen auf die besonders verletzlichen Gruppen dieser Gesellschaft wie die Alten und die Kinder, werden ignoriert. Rücksicht auf diese Minderheit der Impfverweigerer nimmt die Politik dennoch.

Und nun ist passiert, was Bund und Länder mit Lockdowns und Milliarden sowie 58 Millionen Menschen mit ihren Impfungen verhindern wollten: Corona ist außer Kontrolle. Vor einem Jahr blickte das Land schockstarr auf 20.000 Neuinfektionen am Tag. Jetzt sind es über 50.000. So viele wie nie. Und es sind zum allergrößten Teil Infizierte, die sich nicht hatten impfen lassen und Corona für eine Mär hielten.

Einige stellen ihre eigene Freiheit höher als die Freiheit der anderen

Um es an dieser Stelle unmissverständlich zu sagen: Die Kritik richtet sich nicht an jene, die sich nicht impfen lassen können, weil etwa ihr Immunsystem geschwächt ist. Diese Patienten halten sich aber in aller Regel ohnehin schon deshalb an die Abstandsregeln, weil eine Corona-Infektion für ihre angeschlagene Gesundheit ein Drama sein könnte.

Es geht um die Männer und Frauen, die ihre Freiheit höher als die Freiheit der anderen bewerten. Um jene Leute, die unseren föderalen Staat mit besten Grundrechten der Welt als Diktatur beschimpfen und zugleich selber die Freiheit von Geimpften und Genesenen einschränken und deren Ängste und Sorgen in den Wind schießen. In Diktaturen landen Kritiker übrigens im besten Fall im Gefängnis, im schlechtesten Fall verlieren sie nicht nur ihre Freiheit, sondern ihr Leben.

Auch die Mehrheit darf auf ihr Recht pochen

Die große Mehrheit in Deutschland hat sich impfen lassen und hält sich weiter an alle Regeln, um sich und andere zu schützen. Diese Menschen tragen derzeit nicht nur die Hauptlast der Pandemie-Bekämpfung – sie müssen sich aus Rücksicht auf eine Minderheit auch noch weiter einschränken. Maske, Abstand, Testen. Sie müssen weiter Angst haben, dass ihre Eltern oder Großeltern in einem Pflegeheim infiziert werden oder wieder in Quarantäne kommen, ihre Vereinsamung fortschreitet – in den letzten Jahren ihres Lebens.

Andere werden nie vergessen, wie sie sich bei Beerdigungen in Corona-Zeiten nicht umarmt haben und jeder für sich alleine weinen musste. Auch deshalb, weil der Angehörige gestorben ist, ohne dass man seine Hand halten durfte. Wofür? Damit alles so schlimm bleibt? Virus-Mutationen die Oberhand gewinnen, Impfdurchbrüche geschehen, Unternehmen in neue Nöte kommen? Dass Kinder ihre Schule wieder nicht regelmäßig von innen sehen, auch der nächste Abiball ausfällt und Freunde wieder nur beschränkt besucht werden können? Irgendwann darf auch die Mehrheit auf ihr Recht pochen.

Eine Pandemie ist keine Privatsache

Die Politik hat einen Fehler gemacht, als sie die Impfpflicht ausschloss. Sie hat aber nicht damit gerechnet, dass Millionen Bürgerinnen und Bürger den wertvollen Impfstoff für Teufelszeug halten und sich unsolidarisch verhalten. Das mag naiv gewesen sein. Aber auch Politiker können Fehler korrigieren. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) fängt damit offensichtlich gerade an und sagt, sein Geduldsfaden zu Menschen, die Impfungen verweigern, sei gerissen.

Eine Pandemie ist keine Privatsache. Und die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt, sagte der Philosoph der Aufklärung, Immanuel Kant, im 18. Jahrhundert. Aufklärung gab es genug. Jetzt braucht es für die Zeit der Bekämpfung der Pandemie, deren Ende maßgeblich durch Impfverweigerer verzögert wird, eine Impfpflicht – zumindest für einzelne Berufsgruppen.