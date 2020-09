Corona-Verdacht: Irlands Regierung begibt sich geschlossen in Quarantäne

Anzeige

London. Irlands Regierung hat sich geschlossen in Quarantäne begeben. Grund sei, dass Gesundheitsminister Stephen Donnelly über Unwohlsein geklagt und bei seinem Arzt einen Corona-Test angefordert habe, berichtete der Sender RTE am Dienstag. Der Minister hatte zuvor an einer Kabinettssitzung und an einer Pressekonferenz teilgenommen, bei der er die jüngsten Regierungspläne für eine Wiederöffnung der Wirtschaft und des gesellschaftlichen Lebens verkündet hatte.

Auch das Parlament kündigte eine Pause an. Diese dürfte bis zu eine Woche dauern, sagte der Unterhausvorsitzende Sean O Fearghail. In den vergangenen 24 Stunden meldete Irland 357 neue Corona-Infektionen, die meisten in der Hauptstadt Dublin.