Von der Leyen begibt sich in Quarantäne und fordert einheitliche Corona-Regeln in der EU

Anzeige

Anzeige

Brüssel. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen begibt sich in Corona-Quarantäne. Wie sie auf Twitter schreibt, seien Personen ihres Stabs positiv auf das Virus getestet worden. Sie selbst sei negativ getestet, werde aber nun den Europäischen Rat verlassen und sich selbst isolieren. Für von der Leyen ist es bereits die zweite Quarantäne. Schon Anfang Oktober isolierte sie sich wegen eines Kontakts zu einem Infizierten.

Vor dem Bekanntwerden der Infektionen in ihrem Arbeitsumfeld hat von der Leyen die EU-Staaten zu weiterer Koordinierung der Corona-Maßnahmen aufgerufen. Die Corona-Lage werde mehr und mehr besorgniserregend, sagte die CDU-Politikerin am Donnerstag zu Beginn des EU-Gipfels in Brüssel. Die EU-Staaten hätten sich zwar in dieser Woche auf eine Ampel-Karte verständigt, auf der Regionen je nach Infektionslage farblich markiert werden. Aber ihrer Meinung nach sollte es darüber hinaus eine Einigung auf die Länge einer Quarantäne sowie auf die Notwendigkeit von Tests geben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

“Ich rufe alle Beteiligten dazu auf, dass wir hier ebenfalls eine Einigung finden. Das ist wichtig.”