Vor MPK: Union pocht auf Impfpflicht für Pflegekräfte und flächendeckende 2G-Regel

Berlin. Die Unionsseite in der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) wird in der Sitzung am Donnerstag auf die Einführung einer flächendeckenden 2G-Regelung für die Bereiche Freizeit, Kultur, Sport und Gastronomie und Veranstaltungen in Innenräumen sowie körpernahe Dienstleistungen und Beherbergungen pochen.

Das erfuhr das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) aus Verhandlungskreisen. Damit wollen CDU und CSU sicherstellen, dass Ungeimpfte davon ausgeschlossen werden.

Impfpflicht für Angehörige von Heil-und Pflegeberufen

Ferner will die Union eine Impfpflicht für Angehörige von Heil-und Pflegeberufen sowie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Krankenhäusern und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen.

Video Ampel-Parteien stellen Pläne für neues Infektionsschutzgesetz vor 2:51 min Die Ampelparteien haben im Bundestag ihre Pläne für ein reformiertes Infektionsschutzgesetz verteidigt und um Zustimmung der anderen Fraktionen geworben. © Reuters

Außerdem solle es einen „Pflegebonus“ geben. Entsprechende Forderungen der B-Seite (Länder mit Unionsbeteiligung) hat der MPK-Vorsitzende und nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) den Angaben zufolge in einem Beschlussvorschlag an alle Länder erhoben.