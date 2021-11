Ungeimpfte Pflegekräfte: Zerfallende Gesellschaft und fehlende Verantwortung

Anzeige

Berlin. Die Tragödien wiederholen sich, wie schon im vorigen Jahr. In einem Altenheim am Werbellinsee in Brandenburg sterben elf Menschen an Corona. In Salzwedel (Sachsen-Anhalt) gibt es vier Tote. Oder Norderstedt bei Hamburg, wo zuletzt über ein halbes Dutzend Bewohner eines Pflegeheims die Infektion mit dem Covid-19-Virus nicht überlebt haben. Anders als zu Beginn der Pandemie wären zahlreiche Opfer heute jedoch vermeidbar. Sie bezahlen mit ihrem Leben, weil Pflegekräfte nicht geimpft sind.

Es ist gewiss nachvollziehbar, wenn die Präsidentin des Deutschen Pflegerates, Christine Vogler, nun eine faire Debatte anmahnt. Schließlich ist Pflege eine schwere Arbeit, die weiterhin weder materiell noch ideell so wertgeschätzt wird, wie sie es sein müsste. Es ist deshalb auch kein Wunder, dass Pflegekräfte händeringend gesucht werden, weil viele von ihnen in andere Berufe abwandern. Natürlich müssen sich alle davor hüten, die letzten Gutwilligen durch Pauschalurteile zu verprellen.

Erschütternde Geschichten

Trotzdem können die Geschichten vom Werbellinsee, aus Salzwedel oder Norderstedt niemanden ruhig schlafen lassen. Sie sind ein erschütterndes Indiz für einen nachlassenden gesellschaftlichen Zusammenhalt. Schließlich sind alte und kranke Menschen die schwächsten Glieder einer Gemeinschaft. Sie haben Zuwendung verdient, nicht Rücksichtslosigkeit. Dass für ihre Versorgung nicht genug Geld in Form einer gerechten Entlohnung der Mitarbeiter zur Verfügung steht, ist beklagenswert. Noch beklagenswerter ist, dass die Betroffenen ungeimpften Pflegekräften ausgesetzt sind.

Die Spitze des Eisbergs ist aber, dass die politisch Verantwortlichen sogar im Gesundheitswesen auf eine Impfpflicht verzichten, weil sie eine Verschärfung der Misere durch noch größeren Personalmangel befürchten müssen. Die Republik nimmt derart verrückte Zustände längst achselzuckend hin, obwohl jeder Deutsche, der heute nicht pflegebedürftig ist, es mal werden kann, zuweilen von heute auf morgen. Egal ob arm oder reich.

Der Staat soll „liefern“

Neben dem gesellschaftlichen Zusammenhalt geht es um Verantwortung – die Verantwortung für sich und andere. Wenn die Pflegeratsvorsitzende sagt, der Staat müsse die Pflegekräfte über das Impfen aufklären, dann stellt sich unwillkürlich die Frage, warum sie das nach über eineinhalb Jahren Pandemie nicht längst selbst getan haben. Auch wer sich benachteiligt fühlt oder wie schlecht bezahlte Pflegekräfte objektiv ist, der ist der Selbstverantwortung nicht enthoben.

Freilich haben wir das Problem nicht allein in der Corona-Pandemie. Immer öfter sehen wir eine gesellschaftliche Anspruchs- beziehungsweise Vollkaskomentalität. Der Staat soll „liefern“. Und er soll bisweilen leisten, was verantwortliche Individuen leisten könnten und müssten, aber nicht tun. Wenn das zum Standard wird, dann ist der Staat eines Tages am Ende.