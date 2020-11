Corona-Krise: Göring-Eckardt fordert Betreuungsgarantie an Schulen

Anzeige

Anzeige

Berlin. Angesichts der Debatte um den Umgang mit der Corona-Krise an Schulen und Kitas hat die Fraktionschefin der Grünen, Katrin Göring-Eckardt, eine Betreuungsgarantie für die Kinder gefordert. „Wir brauchen in den Schulen und Kitas eine echte Betreuungsgarantie“, sagte sie der „Rheinischen Post“.

Schulen sollten nach ihrer Ansicht zwar so lange wie möglich offengehalten werden. Eltern sollten aber auch jetzt schon die Sicherheit haben, dass sie nicht erneut allein gelassen werden, sollte ein Präsenzunterricht nicht mehr stattfinden.

Göring-Eckardt fordert Corona-Schnelltests an Schulen

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Die Grünen-Politikerin fordert in dem Interview außerdem eine flächendeckende Förderung von Luftfilteranlagen in Schulklassen, „denn in vielen Schulen lassen sich die Fenster gar nicht öffnen“. Zudem sollte es kindgerechte Quarantäne-Regeln geben, und es brauche Schnelltests an den Schulen.

Anzeige

Bei ihren Beratungen über weitere Corona-Maßnahmen hatten sich Bund und Länder nicht auf neue Regeln bezüglich der Schulen einigen können. Die Beratungen dazu wurden auf nächste Woche verschoben, wenn Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten sich erneut zusammenschalten.