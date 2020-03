Corona: Unbegrenzte Mittel für Soloselbstständige und Kleinunternehmer

Anzeige

Anzeige

Berlin. SPD-Chefin Saskia Esken hat angekündigt, dass der Bund auch bei den Krisenprogrammen für Soloselbstständige und Kleinunternehmer unbegrenzt Geld nachschießen wird, falls die nun beschlossenen 40 Milliarden Euro nicht ausreichen sollten.

“Wenn man einen Fonds auflegt, muss man auch eine Summe nennen. Die debattierten 40 Milliarden Euro für Kleinstunternehmer und Soloselbstständige sind kein Deckel. Wenn das Geld zu Ende ist, wird die Bundesregierung nachschießen. Dafür wird die SPD sorgen”, sagte Esken dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

+++Immer aktuell: Hier geht’s zum Corona-Ticker+++

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

“Es geht jetzt darum, Menschen zu unterstützen, die Unterstützung dringend brauchen. Knausern ist jetzt wirklich nicht angebracht”, so die SPD-Chefin weiter. “Wir wollen niemanden hängen lassen.”

Vor allem Menschen, bei denen es schon in normalen Zeiten am Monatsende finanziell knapp werde, kämen jetzt in Existenznöte, warnte die SPD-Chefin. “Die Schwächsten trifft die Krise am härtesten, das ist doch klar.” Diese Menschen seien nun besonders auf Solidarität angewiesen, fügte Esken hinzu und forderte eine temporäre Änderung bei der Berechnung des Wohngeldes.

“Wenn Einkommen wegfällt, muss sofort ein Wohngeldanspruch oder ein Recht auf Erhöhung bestehen – nicht erst nach sechs Monaten.” Beim Kinderzuschlag werde die Berechnungsgrundlage gerade entsprechend geändert, sagte die SPD-Chefin. “Eine solche Regelung brauchen wir auch beim Wohngeld.”

Anzeige

Video Ansprache der Bundeskanzlerin in voller Länge 12:47 min “Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst”, sagte Angela Merkel in ihrer Fernsehansprache zum Coronavirus. © Andreas Niesmann, Jan Sternberg/ARD