Corona, Ukraine-Geflüchtete, Energiepreise – darüber beraten Bund und Länder

Berlin/Düsseldorf. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kommt am Donnerstag ab 14 Uhr erneut zu Beratungen mit den Ministerpräsidenten zusammen. Im Februar hatten Bund und Länder verabredet, die aktuelle Corona-Lage und die Belastung der Kliniken noch einmal genau zu analysieren, bevor am 20. März alle einschneidenden Corona-Auflagen in Deutschland fallen sollen.

Angesichts wieder stark steigender Neuinfektionszahlen gibt es dagegen aus den Ländern, aber auch aus Mediziner-Kreisen gravierende Bedenken.

Bei den Beratungen soll es auch um die Ukraine-Krise sowie die galoppierende Energiepreisentwicklung und eine beschleunigte Energiewende gehen. Der Vorsitzende der MPK, Nordrhein-Westfalens Regierungschef Hendrik Wüst (CDU), sitzt wegen einer Corona-Infektion auf einer Dienstreise in Israel fest und will die Konferenz per Video-Schalte aus Jerusalem leiten.

Wüst will den Russland-Krieg in der Ukraine zum Schwerpunkt der Beratungen machen. Dabei soll es unter anderem um die Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge aus der Ukraine sowie die Verteilung zwischen den Bundesländern gehen.

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) möchte die MPK zu einem Energie-Gipfel ausweiten und auch die finanziellen Kriegsfolgen für Autofahrer und Privathaushalte in Deutschland mit in den Blick nehmen. Die Bundesregierung hat bereits Entlastungen der Bürger bei Tank- und Heizkosten angekündigt.

Die Ministerpräsidenten beraten morgens vor der Aussprache mit dem Kanzler zunächst intern. Die Beratungen laufen pandemiebedingt seit Monaten überwiegend im digitalen Format ab.