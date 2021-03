Corona: Tschechien verlängert Lockdown bis nach Ostern

Anzeige

Prag. Die tschechische Regierung hat eine Verlängerung des strikten Corona-Lockdowns bis nach Ostern verkündet. Man befinde sich nicht in einer Situation, die große Änderungen zulasse, erklärte Gesundheitsminister Jan Blatny am Donnerstagabend. „Das tut mir schrecklich leid.“

Tschechien hat unter anderem Beschränkungen der Reisefreiheit verhängt, um die Ausbreitung einer als infektiöser geltenden Virusvariante einzudämmen, die zuerst in Großbritannien entdeckt wurde. Nur dank der strengen Maßnahmen könne das Gesundheitssystem funktionsfähig gehalten werden, sagte Blatny.

1989 Menschen auf der Intensivstation

Am Sonntag wären die derzeit in Tschechien geltenden Einschränkungen ausgelaufen. Sie gelten nun vorerst weiter bis zum 5. April. Von den 8910 Corona-Patienten in tschechischen Krankenhäusern am Mittwoch benötigten 1989 eine intensivmedizinische Behandlung. Beide Werte liegen nah an zuvor in der Woche verzeichneten Rekordwerten.

Er rechne damit, dass sich die Situation in den Krankenhäusern zum Ende der Woche hin bessere, sagte der Minister. Die Zahl der täglichen Neuansteckungen in dem Land lag am Mittwoch erneut über 10 000 - insgesamt verzeichneten die Behörden 11 928 Fälle, etwa 2600 weniger als noch eine Woche davor. Das Land mit 10,7 Millionen Einwohnern hat in der Pandemie bislang mehr als 1,4 Millionen Ansteckungen registriert und mehr als 24 100 Todesfälle.