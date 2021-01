Corona: Thüringens Innenminister fordert Bund-Länder-Krisenstab

Deutschland träumt von grünen Zonen

Der letzte Schrei in der Virologenszene sind Zero-Covid-Strategien wie in Australien. Der Bundeskanzlerin dagegen würde schon die Vermeidung eines Desasters wie in Irland genügen. Aus Washington kommt heute ein konkretes Hoffnungszeichen: Um 18 Uhr MEZ wird Joe Biden als US-Präsident vereidigt.