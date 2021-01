Bremen: Alle 73.000 Schüler sollen Corona-Test machen können

Anzeige

Bremen. In Bremen können sich beginnend ab Donnerstag alle 73.000 Schülerinnen und Schüler sowie die 11.200 Beschäftigten der Schulen auf das Coronavirus testen lassen. Die PCR-Tests seien freiwillig und kostenlos, wie das Bildungsressort am Dienstag mitteilte. Gleichzeitig werde die Schulanwesenheitspflicht vom 11. bis zum 15. Januar aufgehoben. Die Ferien werden jedoch nicht verlängert, die Schulen bleiben grundsätzlich offen. Es werde Präsenz- und Distanzunterricht erteilt.

Die Aktion solle sicherstellen, dass keine große Zahl an Infizierten aus den Ferien in die Schulen zurückkehrt, hieß es. Außerdem könne so das Infektionsgeschehen in den Schulen besser eingeschätzt werden. Die Testergebnisse sollten binnen 24 bis 36 Stunden nach dem Test vorliegen.

Die Grundschulen und Förderzentren sollen den Angaben zufolge von mobilen Test-Teams besucht werden. Die Schüler der weiterführenden Schulen sollten die über das Stadtgebiet verteilten Testzentren aufsuchen. Wer sich wann und wo genau testen lassen kann, könne auch auf der Internetseite www.bildung.bremen.de nachgelesen werden.