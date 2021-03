Testpflicht für alle Flug-Rückkehrer soll am Freitag in Kraft treten

Anzeige

Berlin. Wer nach Deutschland mit dem Flugzeug einreist, der muss ab Freitag einen Corona-Text machen lassen. Das geht aus einem Entwurf des Bundesgesundheitsministeriums für die neue Einreiseverordnung hervor, der sich noch in der Ressortabstimmung befindet. Der Entwurf liegt dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vor. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet.

Wie es darin weiter heißt, soll der Test „vor der Abreise im Ausland“ erfolgen.

Gerade während Flugreisen und im Ausland kämen Reisende mit anderen Personen aus der ganzen Welt in Kontakt und könnten einem erhöhten Corona-Infektionsrisiko ausgesetzt sein, heißt es in dem Entwurf. Bislang gibt es eine Testpflicht nur für Einreisende, die sich in einem sogenannten Hochinzidenzgebiet aufgehalten haben. Das soll sich nun mit der geänderten Verordnung und einer bundeweit einheitlichen Testpflicht ändern.

Diese Testpflicht soll nach dem Entwurf zunächst bis zum 12. Mai gelten.