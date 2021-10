Corona: Spaniens Verfassungsgericht klopft Sánchez-Regierung erneut auf die Finger

Anzeige

Madrid. Als am 19. März vergangenen Jahres das Präsidium des spanischen Parlaments zusammenkam, durchlebte das Land gerade die schwerste Gesundheitskrise seiner jüngeren Geschichte. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus stand das Gesundheitssystem kurz vor dem Kollaps. Etliche Abgeordnete und einige Minister hatten sich schon angesteckt.

Also beschloss die linke Mehrheit des Präsidiums, die Standby-Taste zu drücken und die gewöhnlich geltenden Fristen für alle anhängigen parlamentarischen Initiativen auszusetzen, solange „bis das Präsidium die Aussetzung wieder aufhebt“. Damit war das Parlament eine Weile nicht mehr voll handlungsfähig. Ein Verstoß gegen die Verfassung, urteilt das spanische Verfassungsgericht.

Die Entscheidung des Verfassungsgerichts, die am Dienstag bekannt wurde, ist der zweite höchstrichterliche Rüffel für die Corona-Politik der Regierung von Ministerpräsident Pedro Sánchez.

Verfassungsgericht stärkt Parlament

Im Juli hielt das Gericht Sánchez bereits vor, auf die Krise im März 2020 mit der Ausrufung des Alarmzustands statt des Ausnahmezustands reagiert zu haben. Für den Ausnahmezustand braucht es vom ersten Tag an eine parlamentarische Mehrheit, den Alarmzustand konnte die Regierung eigenmächtig ausrufen. Das Verfassungsgericht stärkt mit ihren beiden Entscheidungen die Rolle des Parlaments gegenüber der Regierung. Gerade in Zeiten der Pandemie.

Die Qualität der Debatte über die Urteile in Spanien wird durch die Tatsache getrübt, dass die Klagen in beiden Fällen von der Rechtsaußenpartei Vox eingereicht wurden und dass die Urteile in beiden Fällen nur mit knapper Mehrheit der Richter zustande kamen. Gründe genug für die Linke, in dieser Sache instinktiv ihre (linke) Regierung zu verteidigen, die ebenso instinktiv von der Rechten angegriffen wird.

Die Parlamentspräsidentin Meritxell Batet, eine ehemalige Ministerin unter Sánchez, rechtfertigt den Entschluss vom März vergangenen Jahres damit, dass die Aussetzung der Fristen nur weniger als drei Wochen in Kraft gewesen sei. Sie hat Recht damit, dass der praktische Schaden für die parlamentarische Demokratie ein nicht spürbarer war, aber es hätte auch anders kommen können: Das Präsidium des Parlaments hatte dessen Selbstentmächtigung auf unbestimmte Zeit beschlossen.

Die Mehrheit der Verfassungsrichter sagt dazu, dass weder ein Alarm- noch ein Ausnahmezustand „das Funktionieren der konstitutionellen Staatsgewalten und insbesondere des Parlaments“ unterbrechen dürfe. Eine Pandemie ist keine Entschuldigung für eingeschränkte parlamentarische Kontrolle.

Die (meistens regierungsfreundliche) Tageszeitung „La Vanguardia“ rechnete am Mittwoch nach, wie lange das Verfassungsgericht selbst im vergangenen Jahr im Standby verharrt hatte: Zwischen Mitte März und Mitte Juni, drei Monate lang, verkündete es keine einzige Entscheidung. Gegen diese Verzögerung hat allerdings niemand in Spanien Klage erhoben.