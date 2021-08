Spahn verteidigt Pläne zur Abkehr von der 50er-Inzidenz

In immer mehr Landkreisen steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen und damit auch der Inzidenz stark an. Nun gibt es Pläne, die bisherige 50er-Inzidenz als maßgeblichen Wert für schärfere Maßnahmen zu kippen. Gesundheitsminister Jens Spahn will stattdessen die Krankenhausbelastung stärker miteinbeziehen.

23.08.2021, 23:24 Uhr