Corona-Sonderrechte für Bundesregierung - FDP fordert Abschaffung

Debatte im Bundestag nach Lobbyismus-Vorwürfen gegen Amthor

Der CDU-Politiker Philipp Amthor steht wegen Lobbyarbeit für ein US-Unternehmen unter Druck. Nun will sich der Bundestag in einer Aktuellen Stunde mit der Einflussnahme auf Politiker in Bundesregierung und Bundestag befassen. Die Linke hatte die Debatte beantragt.