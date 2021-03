Großbritanniens Blick nach Deutschland: Schadenfreude auf der Insel

Anzeige

London. Der Lobgesang wurde zwischenzeitlich so laut, dass die Briten beinahe schon die Augen rollten, wenn sie wieder einmal Deutschland als Musterbeispiel vorgesetzt bekamen.

Während sich die britische Regierung im Zickzack-Kurs verirrte und zu zögerlich mit Maßnahmen vorging, was dazu führte, dass das Königreich sowohl in Bezug auf die Zahl der Covid-Toten als auch wirtschaftlich zu den am schlimmsten betroffenen Ländern Europas gehört, lief im vergangenen Jahr in der Bundesrepublik alles besser.

Und so sehnten sich viele nach einer starken Führungsfigur, als die Kanzlerin Angela Merkel auf der Insel galt. „Wie es Deutschland richtig machte, während Großbritannien falsch lag“, schrieb der „Telegraph“ und damit ausgerechnet jene europaskeptische Zeitung, die traditionell vor allem gegen den Kontinent ätzt.

Mittlerweile beneidet die Bundesrepublik niemand mehr. Stattdessen schütteln viele Briten verständnislos den Kopf über das Chaos bei der Verteilung der Vakzine, die Bürokratie oder den jüngsten Astrazeneca-Impfstopp. Auf der Insel läuft das Programm dagegen mit großem Erfolg. Fast 55 Prozent der erwachsenen Bevölkerung haben bereits die erste Impfung erhalten.

Medien, Politiker und Kommentatoren können nicht oft genug jene Grafiken präsentieren, in denen der Impffortschritt der Briten im Vergleich zu anderen europäischen Ländern aufgezeigt wird. „Wir beneiden dich nicht“, titelte kürzlich die Boulevardzeitung „The Sun“ und verwies auf das „einzige deutsche Wort, das die meisten Briten kennen: Schadenfreude“.

Der Artikel strotzte vor Häme, inklusive Anspielungen auf die legendären Handtuch-Wettstreits zwischen britischen und deutschen Hotelurlaubern. Brexit-Anhänger sehen die Probleme auf dem Kontinent als letzten Beleg, warum der EU-Austritt die beste Entscheidung für das Königreich darstellte.

Derweil erinnerte Merkels jüngste Oster-Kehrwende Beobachter an Premierminister Boris Johnson, der im vergangenen Jahr viel Kritik einstecken musste für zahlreiche Kehrtwenden und gebrochene Versprechen. Mittlerweile agiert er vorsichtiger – und profitiert politisch von der Impfkampagne.

Auch die Zeit der Verwirrung stiftenden Botschaften von Seiten der Downing Street sind vorbei. Seit knapp drei Monaten herrscht ein strikter Lockdown, inklusive Reiseverbot und „Stay-at-Home“-Regel. Das ändert sich erst mit zaghaften Öffnungsschritten in den nächsten Wochen. Am 21. Juni will die Regierung dann alle Corona-Regeln aufheben – und eine Rückkehr zum normalen Leben ermöglichen.