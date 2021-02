Spahn kündigt Zulassung von drei Corona-Selbsttests an

Anzeige

Berlin. In Deutschland sollen am Mittwoch drei Corona-Selbsttests zugelassen werden. Das kündigte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) im ZDF-Morgenmagazin an. Sie könnten ohne geschultes Personal durchgeführt werden.

Erhältlich sollen sie in Drogerien und bei Discountern sein. Allerdings sind die Ergebnisse nicht so genau wie bei einem PCR- oder Schnelltest.

