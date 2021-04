Masken-Kontaktliste von Spahn - So reagieren die genannten Abgeordneten

Björn Simon (CDU): „Ich wurde im vergangenen Jahr von der „K+M Werbemittel GmbH“, einem mittelständischen Unternehmen aus meinem Bundestagswahlkreis, kontaktiert, weil es auf ausstehende Zahlungen seitens des Bundes warten musste. Die Firma hatte gemeinsam mit mehreren Vertragspartnern, die auch in der von Ihnen genannten Übersicht gelistet sind, Masken für das Bundesgesundheitsministerium geliefert, die seitens des BMG aber nicht fristgerecht bezahlt wurden. Ich habe das Ministerium dementsprechend kontaktiert und darum gebeten, den Sachverhalt zu prüfen. In die Bestellung und die Geschäftsbeziehung des Unternehmens mit dem Ministerium war ich selbstverständlich nicht involviert. Ich wurde vielmehr erst mehrere Monate nach der Bestellung der Masken und nur aufgrund der seitens des Bundes nicht geleisteten Bezahlung von der K+M Werbemittel GmbH kontaktiert, die aufgrund der offenen Forderung an das BMG um ihre Existenz fürchten musste. Ich betone daher noch einmal deutlich, dass ich keinerlei Provisionen, Zahlungen, Zuwendungen, finanzielle Vorteile oder ähnliches erhalten habe. Auch habe ich weder eine Funktion in, noch ein Verhältnis zu diesem Unternehmen oder dessen Geschäftsführung. Bis zur Anfrage der Firma hatte ich nie Kontakt mit ihr gehabt. Auch und insbesondere zu den Vertragspartnern der K+M Werbemittel GmbH, die ebenso in der Übersicht des BMG gelistet und mir zugeordnet sind, und welche nicht aus meinem Wahlkreis stammen, habe ich nie Kontakt gehabt. Warum diese Firmen in der Übersicht als jeweils einzelne Kontakte gelistet sind, entzieht sich meiner Kenntnis. Diese Unternehmen sind meines Wissens Vertragspartner der K+M Werbemittel GmbH, mit welchen das in meinem Wahlkreis beheimatete Unternehmen gemeinsam Masken bestellt und an das BMG geliefert hat. Zu diesen Unternehmen hatte ich bis heute nie in irgendeiner Form Kontakt und ich hätte mich, da sie nicht aus meinem Wahlkreis stammen, auch nicht für sie mit dem BMG in Verbindung gesetzt.“