Corona-Krise: Baerbock übt Kritik an Schulpolitik - das fordert die Grünen-Chefin jetzt

Anzeige

Anzeige

Berlin. Die Vorsitzende der Grünen, Annalena Baerbock, hat die Einrichtung einer Bundeszentrale für digitale und Medienbildung gefordert, um den durch die Corona-Krise verursachten Problemen an Schulen besser begegnen zu können. Das ergibt sich aus einem Forderungskatalog Baerbocks, der dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt und in dem sie scharfe Kritik an der aktuellen Schulpolitik übt.

„Alle Kinder müssen im Fall einer Quarantäne über digitale Endgeräte und Lernplattformen zuhause lernen können“, heißt es darin. „Es muss vor allem sichergestellt werden, dass gerade Kinder aus sozial benachteiligten Familien vollen Zugang zum Internet, zu Lernplattformen sowie Laptops oder Tablets erhalten.“ Um deren Beschaffung zu erleichtern und sicherzustellen, dass kein Flickenteppich aus unterschiedlichen Lernplattformen entstehe, „braucht es die Einrichtung einer Bundeszentrale für digitale und Medienbildung als Bund-Länder-Projekt“. Diese müsse eine Online-Plattform inklusive einer App umfassen, die die bestehenden pädagogischen online-Angebote bündelt, einordnet, qualitätssichert und verständlich präsentiert. Dafür sei ein jährliches Budget von zehn Millionen Euro aus Mitteln des Bundesbildungsministeriums erforderlich.

Forderung nach Luftfiltern

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Baerbock mahnt ferner ein Sofortprogramm zur Beschaffung von mobilen Luftfiltern für Klassenräume an. Der Schulbusverkehr müsse so organisiert werden, dass Kontakte verringert werden könnten. Corona-Schnelltests sollten zuallererst "dort eingesetzt werden, wo im Bildungsbereich die psychische Belastung durch geschlossene Einrichtungen am größten wäre: bei den Kleinsten. Sie sollten altersaufwärts in Kitas, Kindergärten, Grundschulen und Sekundarschulen zum Einsatz kommen."

Anzeige

Die Grünen-Chefin plädiert vehement für kindgerechte Quarantäneregeln. Stattdessen gebe es derzeit von vielen Gesundheitsämtern Quarantänebescheide für Familien mit Kindern, die "regelrecht absurd" seien. Da werde etwa eine häusliche Absonderung des Kindes gefordert, das Mahlzeiten von den anderen Familienmitgliedern räumlich getrennt einnehmen solle. Bei Nichteinhaltung drohten einige Gesundheitsämter sogar damit, das Kind "zwangsweise in einer abgeschlossenen Einrichtung abzusondern". Sie schreibt: "Kinder in einer solchen Situation von ihren Eltern und Geschwistern isolieren zu wollen, ist eine Form psychischer Gewalt. Es braucht dringend klare Vorgaben der Bundesregierung, damit das Infektionsschutzgesetz an die Rechte und die Lebensrealität von Kindern angepasst wird." Und schließlich bräuchten Kinder mit Leistungsrückständen über längere Zeit ergänzende Angebote und spezifische Förderung durch zusätzliches Personal.

"Familien allein gelassen"

Anzeige

Baerbock beklagt: "Mit dem unzureichenden Bildungsangebot in der Corona-Krise wird ein Kernversprechen unserer Republik - nämlich das von Chancengleichheit - noch stärker verletzt als ohnehin schon. Die Folgen sind gravierend. Kinder leiden akut unter fehlenden sozialen Kontakten, die soziale Ungerechtigkeit verschärft sich. Auch langfristig entstehen Schäden." So drohten Kindern, die jetzt wegen Schulschließungen den Anschluss verlören, später Probleme auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt sowie geringere Einkommen. Familien litten ebenso; allein während des ersten Shutdowns hätten die Kita- und Schulschließungen fast 56 Millionen Arbeitstage gekostet.

Die Politikerin, die selbst Mutter von zwei Kindern ist, mahnt: „Wenn nun in der zweiten Welle der Pandemie nicht mehr herauskommt als die Forderung nach einer umfassenden Maskenpflicht auch für Sechsjährige oder Klassenbudgets für Wolldecken, ist das beschämend für Bundesregierung und Kultusministerien der Länder. Zu Recht fühlen sich Bildungseinrichtungen, Lehrkräfte und Familien allein gelassen.“ Es sei daher Zeit zu handeln.