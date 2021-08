Sachsen will an Inzidenzwert festhalten

Anzeige

Die sächsische Landesregierung steht einem Wechsel der Corona-Indikatoren skeptisch gegenüber. Sie kritisiert einem Bericht zufolge, dass das vor der Gesundheitsministerkonferenz erarbeitete Konzept „intransparent und nicht bürgerfreundlich” sei. Mit dem neuen Konzept verlöre der Inzidenzwert der Neuinfektionen an Bedeutung.

Wie die „Leipziger Volkszeitung” berichtet, gewinnt in dem von der Gesundheitsministerkonferenz erarbeiteten Prinzip die Sieben-Tages-Hospitalisierung an Bedeutung. Das ist der Anteil der Menschen pro 100.000 Einwohner, die schwer an Corona erkranken und im Krankenhaus behandelt werden müssen.

Dieser Wert würde den regulären Inzidenzwert zusammen mit dem Anteil der Covid-Erkrankten auf den Intensivstationen ergänzen. Verschärfte Maßnahmen würden greifen, wenn der zwei der drei Werte an mehr als fünf Tagen überschritten werden.

Aus Sicht des Landes Sachsen wäre für dieses Konzept jedoch ein neues Meldesystem notwendig. Zusätzlich mache man sich abhängig von den Meldungen der Krankenhäuser, heißt es. Die Landesregierung spricht sich daher dafür aus, an dem bewährten System festzuhalten.