Landtag von Sachsen-Anhalt stellt epidemische Lage fest - auch Hessen verschärft Corona-Maßnahmen

Magdeburg. Der Landtag hat am Dienstag eine epidemische Lage in Sachsen-Anhalt festgestellt. Mit dem Beschluss soll der Landesregierung die Möglichkeit gegeben werden, zur Eindämmung der Corona-Pandemie weitere Schutzmaßnahmen zu ergreifen. So könnten beispielsweise Clubs und Diskotheken geschlossen werden. Um das in Kraft zu setzen, muss die Landesregierung die geltende Eindämmungsverordnung ändern, wie Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) bestätigte. Dies solle noch vor Weihnachten erfolgen.

Auch in Hessen werden die Zügel wieder angezogen. Kurz vor Weihnachten sollen in dem Bundesland erneut die Corona-Regeln verschärft werden. Die Corona-Zahlen seien immer noch zu hoch und ein Grund zur Sorge, begründete Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Dienstag im hessischen Landtag in Wiesbaden den Schritt. Das gelte vor allem für die Hotspots. Die neuen Maßnahmen zielten daher vor allem auf diese Regionen mit besonders hohen Infektionszahlen. Außerdem gebe es weitere Einschränkungen für Menschen, die keine Corona-Schutzimpfung haben. Die neuen Regeln sollen ab Donnerstag und zunächst bis zum 13. Januar gelten.