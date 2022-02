Corona-Stufe „Orange“: Rostock lockert Maßnahmen ab Sonntag

Anzeige

Anzeige

Rostock. Seit Sonntag gelten in der Hansestadt Rostock und dem umliegenden Landkreis gelockerte Corona-Regeln. Die größte Stadt des Landes und der Landkreis Rostock waren zuvor mehrere Tage in Folge auf der Corona-Stufenkarte orange angezeigt worden. Dementsprechend können zum Beginn der Winterferien etwa Schwimm- und Spaßbäder auch jenseits bisher geltender Ausnahmen wieder genutzt werden. Auch Indoorspielplätze dürfen wieder öffnen.

Geschlossene private Gesellschaften in Gaststätten und gewerblich organisierte private Zusammenkünfte mit ausschließlich geimpften und genesenen Personen sind ebenfalls unter 2G-plus-Bedingungen wieder möglich. 2G plus bedeutet Zugang nur für Geimpfte oder Genesene und - sofern keine Auffrischungsimpfung erfolgt oder die Grundimmunisierung frisch ist - mit negativem Test.

Die Pandemie und wir Unser Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise ‒ jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Bei Besuchen etwa von Kinos, Theatern und Museen unter 2G-plus-Bedingungen entfällt für das Publikum auch die Pflicht eine FFP2-Maske zu tragen. Einen detaillierten Überblick über die ab Sonntag in Rostock geltenden Corona-Maßnahmen hat die „Ostsee-Zeitung“ zusammengestellt.

Im Osten Mecklenburg-Vorpommerns müssen Maßnahmen verschärft werden

Im Osten des Landes waren hingegen zum Wochenende strengere Corona-Regeln in Kraft getreten. So gelten in Vorpommern-Greifswald bereits seit Freitag und in Vorpommern-Rügen seit Samstag die Regeln der höchsten Warnstufe Rot, weil die Landkreise zuvor mehrere Tage in Folge auf der Corona-Stufenkarte rot waren.

Hier müssen dementsprechend etwa Indoorspielplätze wieder geschlossen bleiben und der Betrieb von Schwimm- und Spaßbädern ist nur noch in Ausnahmefällen erlaubt - etwa für Gäste von zugehörigen Hotels oder für Schwimmkurse. Geschlossene Gesellschaften in Gaststätten und gewerblich organisierte private Zusammenkünfte sind auch dann untersagt, wenn nur geimpfte oder genesene Menschen teilnehmen.