Berlin. Bund und Länder in Deutschland, aber auch die anderen europäischen Staaten und darüber hinaus haben inzwischen teils rigorose Maßnahmen unternommen, um die Ausbreitung des Coronavirus’ in den Griff zu bekommen. Während Frankreich etwa eine Ausgangssperre verhängte, werden in Deutschland Bars, Clubs und nun auch immer mehr Geschäfte geschlossen.

Im täglichen Briefing des Robert-Koch-Instituts (RKI) hat der Chef des Hauses, Lothar H. Wieler, eine deutliche Warnung ausgesprochen: „Wenn wir es nicht schaffen, die Kontakte wirksam und über einige Wochen zu reduzieren, dann ist es möglich, dass wir in zwei bis drei Monate bis zu 10 Millionen Infizierte haben.“

„Wir haben ein exponentielles Wachstum“, sagte Wieler. „Wir sind am Anfang einer Epidemie, die noch viele Wochen und Monate in unserem Land unterwegs sein wird.“ Er bat die Menschen: „Wenn Sie Symptome haben. Bleiben Sie zu Hause.“

Aktuell gibt es laut RKI in Deutschland im Schnitt 9,9 bestätigte Infektionen pro 100.000 Einwohner. Regional sind starke Unterschiede zu erkennen. Die Bandbreite ist groß. Sie liegt zwischen 19,4 Fällen in Hamburg und 3,5 Fällen in Thüringen. In 55 Prozent der Fälle zeigen bei Patienten Hustensymptome, bei 39 Prozent Fieber, bei 28 Prozent Schnupfen.

Wieler sagt, er gehe angesichts der Testzahlen davon aus, dass die Dunkelziffer in Deutschland nicht so hoch sei wie in anderen europäischen Ländern. Aber genau werde man das erst in ein paar Wochen wissen.

