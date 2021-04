Rheinland-Pfalz beschließt Ausnahmen für vollständig geimpfte Personen

Malu Dreyer (SPD, l), Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, spricht nach dem Besuch einer Klasse an einer Realschule, in der sich die Schüler selbst auf das Coronavirus getestet haben. Hinter ihr steht Stefanie Hubig (SPD), Bildungsministerin in Rheinland-Pfalz. © Quelle: Sebastian Gollnow/dpa