Corona-Regeln von Söder: Hasskommentare und Morddrohungen auf Social Media

Anzeige

Anzeige

München. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder erhält eigenen Angaben zufolge heftige Anfeindungen aufgrund von seiner Corona-Politik. Mit den Verschärfungen der Corona-Maßnahmen, habe er Hasskommentare und sogar Morddrohungen erhalten, sagte Söder bei einer Pressekonferenz auf Nachfrage von RTL.

“Ich kann Ihnen von einigen Briefen und Drohungen berichten, die sind schon sehr hart”, sagte Söder. “Mit Morddrohungen, Todesdrohungen und auch Bezüge auf satanische Sachen sind dabei."

Der Ministerpräsident glaubt aber, dass der Großteil der Menschen in Bayern seine Corona-Politik mittrage und nur ein kleiner Anteil dagegen sei. Nur die wenigsten seien radikal. “Was ist jemand bereit zu tun, wenn er so an einen Satan glaubt?”, fragte er.