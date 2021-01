Bund-Länder-Beschluss im Überblick: Das sind die Corona-Regeln für den Januar

Begrenzter Bewegungsradius: In Regionen mit mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche soll der Bewegungsradius der Bürger begrenzt werden. Sie dürfen ihren Wohnort dann nur noch im Umkreis von 15 Kilometern verlassen. Ausnahmen gibt es für triftige Gründe wie Arzttermine, notwendige Einkäufe oder den Weg zur Arbeit - aber explizit nicht für touristische Tagesausflüge. Durch die Unterbindung auch innerdeutscher Reisen soll die weitere Ausbreitung des Coronavirus verhindert werden. Am Dienstag lag die Inzidenz in über 70 Land- und Stadtkreisen bei mehr als 200. Die Liste führen insbesondere Landkreise in Sachsen, Thüringen und Bayern an.