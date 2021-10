Im Bundestag gilt bald die 3G-Regel - konstituierende Sitzung in einer Woche

Anzeige

Anzeige

Berlin. Die konstituierende Sitzung des Bundestags am 26. Oktober soll mit einer 3G-Regel stattfinden - in den Plenarsaal eingelassen werden sollen also nur Abgeordnete, die genesen, vollständig geimpft oder aktuell getestet sind. Das geht aus einer E-Mail des Direktors beim Deutschen Bundestag an Abgeordnetenbüros hervor, welche der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag vorlag. Zuvor hatte das Portal „Business Insider“ darüber berichtet.

+++ Der Liveblog zur Bundestagswahl mit allen News und Entwicklungen +++

Die Entscheidung über die 3G-Regel haben demnach die Fraktionen getroffen. Weiter heißt es: „Abgeordnete, die ihren Immunisierungsstatus nicht preisgeben und sich auch nicht testen lassen möchten, erhalten Zugang zu den hierfür zur Verfügung stehenden Plätzen auf den Tribünen des Plenarsaals.“. Beim Einnehmen dieser Plätze sei das pandemiebedingte Abstandsgebot einzuhalten. Auf den Tribünen würden eine Wahlkabine sowie eine Abstimmungsurne zur Verfügung stehen. Auch die Möglichkeit zu Redebeiträgen sei dort gewährleistet.

Anzeige

Einfacher Zugang durch Handgelenkband

Anzeige

Um die Zugangskontrolle zur 3G-Regel so einfach wie möglich zu gestalten, sollen die Abgeordneten sich schon im Vorfeld der Sitzung ein Handgelenkband beschaffen.

Nach einer Umfrage der Bundestagsverwaltung unter den Parlamentariern sind 514 Abgeordnete des neugewählten Bundestag laut eigener Angabe vollständig geimpft. Auf die Frage, ob man über einen vollständigen Impfschutz gegen das Virus verfüge, antworteten 22 mit Nein, keine Antwort gaben 5. An der Umfrage nahmen 541 der 735 Abgeordneten teil.

Anzeige

Video „Atmet den Geist von Gemeinsamkeit“: SPD, Grüne und FDP arbeiten an der Ampel 4:53 min Eva Quadbeck, Leiterin des RND-Hauptstadtbüros, blickt im Video auf die anstehenden Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und FDP voraus. © RND

Auf die Frage an Abgeordnete, die weder über einen vollständigen Impfstatus noch über einen Genesenenstatus verfügen, ob sie bereit wären, sich vor der konstituierenden Sitzung testen zu lassen, antworteten 7 mit Nein.