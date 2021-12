Tränengas gegen „Querdenker“? Grüner Knüppel aus dem Sack

Anzeige

München/Berlin. Die Polizei macht keine Politik. Sie muss Recht und Gesetz durchsetzen, auch bei Demonstrationen. So einfach ist das, und im Einzelfall auf der Straße so schwer. Ist es gerechtfertigt, eine Demonstration mit Wasserwerfern im Keim zu ersticken, weil sich Teilnehmer vermummen? (Hamburg 2017) Ist es angemessen, einen „Spaziergang“ von Corona-Maßnahmengegnern laufen zu lassen, weil ein Durchsetzen der aktuellen Notverordnung, die nur ortsfeste Kundgebungen zulässt, zu Widerstand und Gewalt führen würde? (Sachsen und anderswo, aktuell fast täglich)

Am Ende entscheidet die Einsatzleitung, was angemessen ist. Und sie darf sich von markigen oder verharmlosenden Ansagen von Politikerinnen und Politikern nicht zu sehr beeinflussen lassen. Gegen die Corona-Maßnahmendemos, die seit fast zwei Jahren das Land überziehen, hat die Polizei immer noch nicht das richtige Mittel gefunden.

Es ist eine neue Art von Aggression, die von ihnen ausgeht. Bürgerlich gekleidetes Publikum, Kinder in der ersten Reihe, vermischt mit gewaltbereiten Rechtsextremen, fundamentalegoistisch gegen alle gesellschaftlichen Normen in der Pandemie eingestellt. Die Polizisten sind für sie „Besatzer“, „Söldner“ und „Faschisten“. Wenn ihnen, wie am Mittwochabend in München, nur wenige Beamte gegenüberstehen, suchen die gewaltbereiten Rechten die Kraftprobe und überrennen die Sperre.

Bei der Münchner Grünen-Bundestagsabgeordneten Saskia Weishaupt saß da der Frust tief. Sie forderte mehr Härte gegen die „Querdenker“: „Wir dürfen Ihnen kein Millimeter überlassen“ (sic), twitterte sie und forderte „im Zweifelsfall Pfefferspray und Schlagstöcke“. Oho, die Grünen fordern Polizeigewalt! So frohlockten die Rechten, der Shitstorm-Hashtag #schlagstocksaskia war geboren.

Die Posse zeigt zunächst einmal, wie alle Seiten vor dem zweiten Pandemie-Weihnachten Geduld und Nerven verlieren. Sie zeigt aber auch, wie sich Maßstäbe verschieben. Es ist noch nicht allzu lange her, da forderte die bayerische Grüne Jugend ein Pfefferspray-Verbot für die Polizei. Und das Überrennen von Polizeiketten gilt den radikalen Teilen der Klimajugend als akzeptabler ziviler Ungehorsam.

Was bleibt? Das Niederknüppeln von Demonstrationen war in einer Demokratie noch nie eine Lösung. Rechtsfreie Räume zuzulassen, aber ebensowenig. Die Polizei darf sich nie wieder vom Gewaltpotenzial einer Corona-Demo überraschen lassen. Das beunruhigende Abgleiten eines Teils der Bevölkerung kann sie nicht verhindern. Es wäre ein ur-grüner Gedanke, gegen die grassierenden Ängste und Selbstradikalisierungen statt Knüppeln den Einsatz mehrerer Hundertschaften von Psychotherapeuten zu fordern.