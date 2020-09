Corona-Proteste: Polizei warnt vor Einflussnahme von Rechtsextremen

Im Bild die Demo vor der russischen Botschaft. Demonstranten verschiedener Gruppierungen wie etwa der Initiative Querdenken 711 protestierten mit einer Großdemonstration in Berlin gegen die bestehenden Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Wegen Nichteinhaltung der polizeilichen Auflagen wurde die Demonstration durch die Polizei beendet. Es gab Rangeleien und Festnahmen. Berlin, 29.08.2020 *** The picture shows the demonstration in front of the Russian embassy Demonstrators from various groups such as the Querdenken 711 initiative protested with a large demonstration in Berlin against the existing measures to contain the Corona Pandemic The demonstration was stopped by the police because of non-compliance with police regulations Foto:xC.xHardtx/xFuturexImage. © Quelle: imago images/Future Image