Corona-Proteste: Juso-Vorsitzende appelliert an Zusammenhalt gegen radikale Minderheit

Die Bundesvorsitzende der Jusos, Jessica Rosenthal, hat dazu aufgerufen, in der Corona-Pandemie gegen die „kleine Minderheit“ der Corona-Leugner zusammen zu halten. Gegenüber RTL erklärte Rosenthal vor dem Hintergrund der steigenden Zahl an Corona-Protesten in ganz Deutschland zum Beginn diese Woche: Ein kleiner Teil habe sich „wirklich in absoluten Verschwörungstheorien verloren“. Doch nicht nur dem harten Kern der Verschwörungstheoretikern macht Rosenthal Vorwürfe: „Alle, die mit diesen Radikalen marschieren, die machen sich damit irgendwo auch gemein und die müssen sich eigentlich davon abgrenzen.“

Die Juso-Vorsitzende begrüßte die Entscheidung ihrer Parteikollegin und Innenministerin Nancy Faser (SPD), in diesem Zusammenhang verstärkt gegen Hass und Radikalisierung insbesondere im Netz vorgehen zu wollen. Es müsse eine „Brandmauer“ geben und ein klares Bekenntnis, dass diese radikalen Ansichten keinen Platz in der Gesellschaft hätten.

Außerdem sprach sich Rosenthal für eine Impfpflicht aus und verteidigte den Plan des SPD-Gesundheitsministers Karl Lauterbach die Testpflicht für Geboosterte aufzuheben.