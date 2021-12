Innenminister warnen vor weiterer Radikalisierung der Corona-Proteste

Anzeige

Anzeige

Berlin. Die Innenminister mehrerer Bundesländer haben vor einer zunehmenden Radikalisierung der Corona-Proteste in Deutschland gewarnt. „Auch wenn die meisten Versammlungen störungsfrei verlaufen, beobachten wir mit großer Sorge, dass ein kleiner, aber wachsender Teil aus dem rechtsextremistischen Bereich, aus Reichsbürgern und Antisemiten diese Mischung aus Impfgegnern und Corona-Leugnern zu vereinnahmen versucht“, sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Bei Demonstrationen der „Querdenker“-Szene seien NPD-Mitglieder als Ordner in Erscheinung getreten oder hätten sich zusammen mit Mitgliedern der rechtsextremistischen Splittergruppe „III. Weg“ unter die Demonstranten gemischt, so Herrmann.

Hauptstadt Radar Der RND-Newsletter aus dem Regierungsviertel mit dem 360-Grad-Blick auf die Politik im Superwahljahr. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Für das Impfen engagieren

Auch der brandenburgische Innenminister Michael Stübgen (CDU) sagte dem RND, er Blicke mit Sorge auf die Entwicklung dieser Demonstrationen: „Mit Sorge um die Demokratie und um die Gesundheit der Menschen.“ Wer sich für Menschenleben und die Freiheit einsetzen wolle, der solle sich ehrenamtlich in Impfzentren oder für das Impfen engagieren statt eine Spaltung zu betreiben.

„Entsetzlich sind beispielsweise wiederkehrende Vergleiche mit den Ausgrenzungen jüdischer Bürger in der Zeit des Nationalsozialismus“, sagte Stübgen. „So wurden auch am zurückliegenden Wochenende wieder Versammlungsteilnehmer festgestellt, die gelbe Sterne mit der Aufschrift ‚Ungeimpft‘ trugen. Zwingend notwendige Schutzmaßnahmen mit den deutschen Diktaturen der Vergangenheit gleichzusetzen, entbehrt jedweder Vernunft.“

In Brandenburg fielen besonders die AfD und ihr „extremistisches Umfeld“ wie der rechtsextreme Verein „Zukunft Heimat“ bei den Protesten auf. „Die AfD und ihre Vorfeldorganisationen haben gemerkt, dass die Kampagne gegen die Migration in der Reichweite begrenzt ist und reiten nun das nächste Pferd – abermals Corona“, sagte Stübgen.

Anzeige

Video Proteste gegen Corona-Maßnahmen in Wien, Frankfurt und Berlin 2:46 min In Wien gingen am Samstag rund 40.000 Menschen auf die Straße. © Reuters

Dabei habe die AfD keine Scheu, sich mit weiteren Rechtsextremisten gemein zu machen. „Zusätzlich ist zunehmend festzustellen, dass sich Einzelakteure ohne feste Organisationsstruktur radikalisieren und versuchen, den Diskurs zu bestimmen. Meine Sicherheitsbehörden attestieren hier eine steigende Gewaltbereitschaft, auch wenn es bei den Protesten am letzten Wochenende zum Glück ruhig geblieben ist.“

Anzeige

Impfpflicht könnte Proteste weiter anheizen

Er befürchte, dass eine Impfpflicht die Proteste noch weiter anheizen könnte. „Darauf sind die Sicherheitsbehörden in meinem Land aber vorbereitet“, sagte Stübgen.

„Seit Beginn der Corona-Pandemie lässt sich beobachten, dass eine Verschärfung von Corona-Eindämmungsmaßnahmen mehr Proteste und Demonstrationen nach sich zieht“, sagte auch Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) dem RND. Dies zeige sich durch die Debatte über eine allgemeine Impfpflicht aktuell wieder. „Das merken wir auch hier in Sachsen-Anhalt. An den Demonstrationen beteiligen sich auch Reichsbürger, Rechtsextremisten und die sogenannte Querdenker-Szene, deren Vertreter wiederholt mit radikal-aggressiver Sprache und Anfeindungen in den sozialen Medien auffallen.“

Die Sicherheitsbehörden im Land beobachteten diese Entwicklungen genau. Gleichzeitig sei die Versammlungsfreiheit ein hohes Gut mit Verfassungsrang. „Deshalb muss die Versammlungsbehörde vor Ort im Einzelfall festlegen, wie sie mit einer Versammlung umgeht.“

Angriffe auf Demokratie im Keim ersticken

Bayerns Innenminister Herrmann wies darauf hin, dass Versammlungen teilweise nicht mehr angezeigt würden, sondern vermeintlich „spontan“ stattfänden. Aufgerufen werde dazu in einschlägigen Telegram-Gruppen. Die Bayerische Polizei sei für derartige Versammlungslagen gut vorbereitet. „Sie wird Verstöße gegen das Versammlungsgesetz ebenso konsequent ahnden, wie sie auch Verstöße gegen die infektionsschutzrechtlichen Vorgaben konsequent zur Anzeige bringt.“

Erst recht seien die Grenzen überschritten, wenn die Äußerungen über eine Kritik an Corona-Maßnahmen hinausgingen und sich gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung richteten. „Die aktuellen Vorfälle in Grimma besorgen mich sehr“, sagte Herrmann mit Blick auf einen Fackel-Aufzug vor dem Haus der sächsischen Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) am vergangenen Freitag. „Das ist ein Angriff auf unsere Demokratie. Solch bedrohliche Entwicklungen müssen im Keim erstickt werden.“