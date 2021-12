Zahlreiche Corona-Proteste: Ausschreitungen in Greiz und Reutlingen - 44.000 demonstrieren in Wien

Anzeige

Anzeige

Greiz. In ganz Deutschland und Österreich haben am Wochenende Tausende Menschen gegen die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie protestiert. Mancherorts kam es dabei zu Ausschreitungen, so etwa im thüringischen Greiz bei Gera. Bei einem Aufzug mit etwa 1000 Demonstranten wurden 14 Einsatzkräfte der Polizei verletzt.

Am frühen Samstagabend im Bereich der Schlossbrücke mehrere Menschen zu einem Aufzug zusammen, der jedoch durch die Polizei unterbunden wurde. Dabei kam es zu mehreren Angriffen auf Beamte, wie die Polizei mitteilte. Diese gingen daraufhin unter Einsatz von Pfefferspray gegen die Angreifer vor. Bei den Ausschreitungen wurden demnach 14 Polizisten verletzt, von denen zwei vorübergehend nicht mehr dienstfähig sind. Eine Beamtin kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Polizei in Greiz leitet 44 Strafverfahren ein

In auf Twitter verbreiteten Videosequenzen war zu sehen, wie Teile der Protestierenden mit den Einsatzkräften rangelten, um die Absperrung zu durchbrechen. Ein Fotograf der Deutschen Presse-Agentur vor Ort berichtete von einer aggressiven Stimmung. Insgesamt stellte die Polizei 227 Identitäten fest, erteilte 108 Platzverweise und leitete 47 Ordnungswidrigkeiten- und 44 Strafverfahren ein.

Anzeige

Seit dem Nachmittag war die Polizei in Greiz mit einem Großaufgebot vor Ort. Anreisende wurden an Zufahrtsstraßen und an Straßen zum Stadtzentrum kontrolliert, wie ein Polizeisprecher sagte. Kontrollen gab es auch bei Bahn-Reisenden. Bereits am vergangenen Samstag hatten sich mehr als 1500 Menschen an einem Aufzug durch die Stadt beteiligt.

Anzeige

Thüringen: Aufzüge auch in anderen Städten

Auch in anderen Teilen Thüringens waren am Samstag zahlreiche Menschen zu Protesten gegen die Corona-Maßnahmen zusammengekommen. Kritiker und Gegner der Corona-Politik hatten sich nach Aufrufen in sozialen Medien besonders in Mittel- und Ostthüringen zu den sogenannten Hygienespaziergängen versammelt, wie die Polizei mitteilte. In Sondershausen (Kyffhäuserkreis) zählte die Polizei insgesamt 43 Teilnehmer. 300 Menschen nahmen in Bad Liebenstein an einem Aufzug teil, zu dem die Polizei eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz erstatte.

Laut Thüringer Corona-Schutzverordnung dürfen maximal 35 Menschen unter Wahrung von Mindestabstand und Maskenpflicht gemeinsam demonstrieren. Seit Wochen kommt es immer wieder zu Verstößen dagegen. Nicht angemeldete „Spaziergänge“ werden über soziale Medien und Telegram-Kanäle beworben.

In Eisenach (Wartburgkreis) wurde zwar für den Samstagabend ein Hygienespaziergang beworben, allerdings hatte Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) zuvor für den Tag ein ganztägiges Versammlungsverbot erlassen. Bereits am Freitag zogen bis zu 600 Menschen durch die Stadt, wie die Polizei mitteilte. Die Verbotsverfügung wurde durch die polizeilichen Einsatzkräfte nach eigenen Angaben konsequent durchgesetzt. Es erfolgten acht Identitätsfeststellungen und ein Platzverweis - ein Hygienespaziergang habe nicht stattgefunden.

Reutlingen: Polizei setzt Pfefferspray und Schlagstöcke ein

Anzeige

Zu Ausschreitungen kam es auch bei einer Kundgebung in Reutlingen. Bei der Versammlung unter dem Motto „Für Freiheit, Wahrheit und Selbstbestimmung“ nahmen nach Angaben der Polizei bis zu 1500 Menschen teil. Die Demonstranten hatten sich am Abend am Bürgerpark versammelt, um von dort aus zum Tübinger Tor und weiter Richtung Marktplatz zu ziehen. Aufforderungen zum Tragen einer Maske seien ignoriert worden, hieß es weiter. Infolgedessen wurde die Versammlung durch das Amt für öffentliche Ordnung aufgelöst.

Ein Polizist im Dialog mit einem Demonstranten. In Reutlingen haben am Samstag Hunderte Menschen gegen die Corona-Maßnahmen protestiert, wobei es zu Ausschreitungen kam. © Quelle: imago images/Eibner

Im Anschluss zog eine Gruppe weiter Richtung Karlstraße und Zentraler Omnibus Bahnhof. Teilnehmer des Aufzugs entzündeten dabei vereinzelt Pyrotechnik und Fackeln. Beim Versuch der Polizei, die Versammlung am ZOB zu stoppen, durchbrachen Teilnehmer des Aufzugs nach Polizeiangaben mit Gewalt die Kette der Einsatzkräfte, sodass diese von Pfefferspray und Schlagstöcken Gebrauch machten. Im Laufe des Abends wurden mehrere Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Beamte, Beleidigung und versuchter Körperverletzung eingeleitet. Außerdem wurden rund 100 Platzverweise erteilt.

Innenministerin Faeser appelliert an Demo-Teilnehmer

Die neue Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat derweil an Teilnehmer von Protesten gegen die Corona-Maßnahmen appelliert, sich stärker von Rechtsextremisten und sogenannten Reichsbürgern abzugrenzen. „Rechtsextremisten und Reichsbürger versuchen, die Bewegung zu durchsetzen, um ihre eigenen Ziele zu verfolgen“, sagte Faeser den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Online Sonntag, Print Montag). „Leider grenzen sich die bürgerlichen Demonstrationsteilnehmer noch immer zu wenig von diesen Leuten ab.“ Es sei wichtig, die Anstrengungen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt deutlich zu verstärken, damit die Spaltungsversuche der antidemokratischen Kräfte überwunden werden könnten.

Video Nancy Faeser: Die erste Bundesinnenministerin 1:05 min Nancy Faeser, eine der Öffentlichkeit bislang kaum bekannte SPD-Politikerin aus Hessen, soll als erste Frau an die Spitze des Bundesinnenministeriums treten. © afp

Anzeige

Zugleich warnte sie vor einer weiteren Radikalisierung der sogenannten Querdenker-Bewegung: Die Gewaltbereitschaft nehme zu, die Querdenker würden radikaler. Das Bundesamt für Verfassungsschutz habe die Beobachtung aller extremistischen Teile der Bewegung jetzt noch einmal deutlich intensiviert. „Wir haben diese Leute genau im Blick.“

10.000 Demonstranten in Hamburg - AfD-Protest in Berlin

In Hamburg protestierten mehrere Tausend Menschen unter dem Motto „Das Maß ist voll – Hände weg von unseren Kindern!“. Die Polizei sprach von einem friedlichen Verlauf und bis zu 10.000 Teilnehmern. „Die Abstände werden eingehalten, soweit man das sehen kann“, sagte ein Polizeisprecher.

Teilnehmer einer Demonstration in Hamburg gegen Corona-Maßnahmen halten ein Transparent mit der Aufschrift "Corona-Maßnahmen sofort beenden". © Quelle: Georg Wendt/dpa

An einer verbotenen Demonstration in Frankfurt nahmen knapp 100 Menschen teil. Die Polizei löste die Versammlung nach eigenen Angaben auf. Beamte überprüften dabei Personalien und sprachen Platzverweise aus. Die Kundgebung in der Innenstadt verlief friedlich. Die Stadt hatte am Donnerstag die angemeldete Demonstration untersagt. Sie befürchtete, dass die Protestler „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ die wegen der Corona-Pandemie geltenden Auflagen missachteten. Angemeldet zu dem Demonstrationszug waren 1500 Menschen. Bereits zwei Tage zuvor hatte das Ordnungsamt vier geplante Kundgebungen der gleichen Anmelderin verboten.

Bei einer Demonstration der AfD in Berlin gegen die Impfpflicht und bei verschiedenen Gegenveranstaltungen blieb es bis zum Samstagnachmittag ruhig. Auf beiden Seiten seien deutlich weniger Teilnehmer gezählt worden als angemeldet waren, hieß es seitens der Polizei.

Friedliche Proteste in Trier, Schwerin und Stendal

In Trier gingen rund 500 Menschen wegen der Corona-Regeln auf die Straße: Mehr als 400 von ihnen demonstrierten gegen die Vorschriften und die begrenzte Impfpflicht. Die anderen etwa 100 Menschen hatten sich zu einer Gegendemonstration versammelt, wie die Polizei weiter mitteilte. Zu größeren Zwischenfällen sei es aber nicht gekommen. Gegen die Kritiker der Corona-Maßnahmen hätten mehrere Platzverweise verhängt werden müssen, weil sie Anordnungen der Polizei nicht nachgekommen seien. Dazu kamen nach Polizeiangaben drei Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Auch in Schwerin protestierten am Samstagmittag mehrere Hundert Menschen gegen die Corona-Maßnahmen. Nach Angaben der Polizei versammelten sich zunächst etwa 370 Menschen, im Verlauf der Demonstration stieg die Zahl der Teilnehmenden auf 760. Die angemeldete Veranstaltung sei friedlich und ohne Ausschreitungen verlaufen, sagte eine Sprecherin. Die Polizei hatte für die Demonstration mehrere Straßen gesperrt und sich mit einem Großaufgebot auf den Protestzug vorbereitet.

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

In Sachsen-Anhalt hatten bereits am Freitagabend tausende Menschen protestiert. Wie ein Sprecher des Innenministeriums sagte, liefen die fünf Versammlungen jedoch überwiegend friedlich ab. In Stendal gab es mit etwa 550 Teilnehmern den größten Protest. Weitere angemeldete Proteste gab es in Naumburg und Sangerhausen, an denen sich jeweils um die 300 bis 400 Menschen beteiligten. Die Versammlungen in Blankenburg (Kreis Harz) und in Braunsbedra (Saalekreis) waren nicht angemeldet worden. Hier versammelten sich nach laut Polizei jeweils zwischen 150 und 250 Teilnehmer. Alle fünf Versammlungen wurden durch die Polizei begleitet.

Rund 44.000 Menschen bei Protest gegen Corona-Maßnahmen in Wien

In Österreich sind erneut zahlreiche Menschen gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen. Rund 15 000 Menschen kamen nach Angaben der Polizei bei einer Kundgebung am Samstag auf dem Wiener Heldenplatz zusammen. Am anschließenden Protestmarsch nahmen nach Angaben der Behörden insgesamt rund 44.000 Menschen teil.

Video Österreich: Zehntausende protestieren in Wien gegen Corona-Maßnahmen 0:36 min In ganz Österreich gilt seit drei Wochen ein Lockdown, der am Sonntag endet. © AFP

Der Chef der rechten FPÖ, Herbert Kickl, rief bei der Kundgebung zu Widerstand gegen den ab Februar geplanten Impfzwang auf. Diese Maßnahme wie auch der zeitlich unbegrenzte Lockdown für Ungeimpfte seien ein „Anschlag auf die Menschlichkeit“. „Diese Regierung handelt sadistisch“, sagte der Rechtspopulist vor seinen Anhängern. Die Regierung plant mit Unterstützung von vier der fünf Parlamentsparteien eine Impfpflicht als Vorbereitung gegen weitere Corona-Wellen. Es drohen hohe Strafen für Impfverweigerer.

In den vergangenen Wochen war es bereits mehrfach in Wien zu großen Demonstrationen gegen die Corona-Politik der Regierung gekommen. An den Protesten nahmen jeweils mehr als 40.000 Menschen teil.