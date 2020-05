Corona-Protest von Attila Hildmann: Korso zieht hupend durch Berlin

Anzeige

Berlin. Als Protest gegen die Corona-Maßnahmen ist vor dem Berliner Olympiastadion ein Autokorso gestartet. Mehrere Dutzend Wagen und Motorräder folgten am Samstagvormittag hupend dem Porsche von Vegan-Koch und Autor Attila Hildmann. Sie wollten am Nachmittag vor dem Kanzleramt eintreffen.

Hildmann (39) war zuletzt mit der Verbreitung von Verschwörungserzählungen aufgefallen, er hatte mehrfach zu Versammlungen aufgerufen. Zum Start am Samstagmorgen posierte er mit einer Deutschlandfahne vor dem Stadion. Die Polizei begleitete die Aktion.

Insgesamt sind in Berlin für das Wochenende zahlreiche Demos angekündigt. Nach wochenlanger Corona-Einschränkung gibt es dabei nun keine Begrenzung der Teilnehmerzahl mehr.

Demonstranten wollen Einschränkungen der Grundrechte beenden

Versammlungen sind am Samstag laut Polizei am Rosa-Luxemburg-Platz, am Alexanderplatz, am Großen Stern und vor dem Reichstag angemeldet. Forderungen der Demonstranten sind zum einen, alle Einschränkungen der Grundrechte durch die Corona-Pandemie zu beenden. Hinzu kommen Aufzüge, die sich gegen reche Hetze und Verschwörungsmythen wendeten.

Das Berliner Bündnis gegen Rechts hatte vorab mitgeteilt, Anhänger von Verschwörungsideologien inszenierten sich an symbolträchtigen Orten. Dem wolle man sich entgegenstellen.