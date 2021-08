Corona-Politik: Sorgenland Sachsen greift zu neuen Maßnahmen

Anzeige

Dresden. In Sachsen ist die Debatte um zusätzliche oder weniger Corona-Maßnahmen besonders angespannt, weil die Impfquote in dem Bundesland deutschlandweit am niedrigsten ist und damit die Gefahr von erneuten großen Ausbrüchen höher ist als anderswo in Deutschland. Hinzu kommt, dass die Sachsen im vergangenen Winter bereits besonders hohe Inzidenzzahlen verzeichneten.

Welche Maßnahmen in Sachsen derzeit angemessen sind, darüber scheiden sich die Geister. Der sächsische Innenminister Roland Wöller (CDU) sagte gegenüber der „Leipziger Volkszeitung“ (LVZ), dass die Impfquote derzeit viel zu niedrig sei, um weitere Einschränkungen im Herbst auszuschließen. Seiner Ansicht nach müsse eine Quote von mindestens 85 Prozent erreicht werden. Davon ist das Bundesland jedoch weit entfernt.

Der Freistaat will jetzt zu neuen Maßnahmen greifen, um die Impfquote zu erhöhen. Derzeit wird geprüft, ob Angestellte mit Corona-Impfung im öffentlichen Dienst zwei zusätzliche Urlaubstage bekommen können. Diese Idee hat Sachsen sich im Nachbarland Tschechien abgeschaut.

Corona-Politik in Sachsen: Wirtschaft will Entspannung

Aus der Wirtschaft jedoch kommen Appelle der Entspannung. Kristian Kirpal, Präsident der Leipziger Industrie- und Handels­kammer, sagte gegenüber der „LVZ“: „Durch überstürztes, teilweise aktionistisches Handeln sowie durch tief­greifende Einschnitte in die unternehmerische Freiheit sind Schäden für die Wirtschaft entstanden, die in keinem Verhältnis zum tatsächlichen Infektionsgeschehen stehen.“

Kirpal verlangt einen praktischen Umgang mit der Pandemie: „Wir benötigen ausgereifte digitale Systeme zur Kontakt­nach­verfolgung und mehr Flexibilität und Steuerungs­möglichkeiten für die kommunale Ebene bei der Eindämmung des Infektions­geschehens.“