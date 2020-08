Anzeige

Kein Zweifel: Am Ende der Sommerferien und bald ein halbes Jahr nach Beginn der Corona-Pandemie gibt die deutsche Politik das Bild eines Hühnerhaufens ab. Absehbare Herausforderungen wie der Umgang mit Reiserückkehrern aus Risikogebieten, die Höhe von Bußgeldern, die Größe von privaten und öffentlichen Veranstaltungen oder der Beginn des neuen Schuljahres scheinen plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht zu sein.

Das Chaos liegt in der Logik der Krise – und des Föderalismus. Denn die Politik hat es gleich mit zwei Widersprüchen zu tun. Zum einen wütet das Virus in Süddeutschland anders als in Nord- oder Ostdeutschland. Im Übrigen sollen und wollen Bürger in einer offenen Gesellschaft nicht gegängelt werden. Dass Regierungen sich etwa Gedanken darüber machen müssen, wie groß Hochzeitsfeiern ausfallen dürfen, ist eine Grenzüberschreitung – eigentlich.

In der Corona-Krise versagt die Politik teilweise

Freilich erwarten Bürger auch, dass die Politik Lösungen findet, die der Lage in ihrer Region angemessen ist. Da tauschen sie Eigenverantwortung gern gegen staatliche Verantwortung ein. Aus diesen widersprüchlichen Verhältnissen gibt es kein widerspruchsfreies Entrinnen. Bundesregierung und Landesregierungen haben in der Corona-Krise nichts zu gewinnen und viel zu verlieren.

Und doch ist die jetzige Misere in Teilen Ausdruck politischen Versagens. Die Sache mit den Reiserückkehrern hätte man bereits im Frühsommer regeln können. Und dass verantwortungslose Verstöße gegen die Maskenpflicht in München anders geahndet werden sollen als in Merseburg, ist nicht einzusehen.

Der Hühnerhaufen-Eindruck dürfte vorerst kaum verschwinden. Denn dem Coronavirus ist unabhängig von Parteizugehörigkeiten politisch kaum beizukommen. Alle Verantwortlichen dürften deshalb drei Kreuze machen, wenn die Medizin das Problem endlich in den Griff bekommt.