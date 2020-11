Parlament braucht endlich Veto-Recht bei Corona-Beschränkungen

Anzeige

Anzeige

Berlin. Die SPD hatte den Mund sehr voll genommen: Es müsse sowohl beim Bundes- als auch auf Ebene der Länder Parlamentsvorbehalte geben, um die von den Regierungen beschlossenen Corona-Beschränkungen auf eine breite demokratische Basis zu stellen, hieß es noch vor wenigen Tagen bei den Sozialdemokraten. “Dies führt wieder zu einer klaren Trennung der Gewaltenteilung und sorgt für mehr Rechtsstaatlichkeit und Akzeptanz im Krisenmanagement” – so die SPD in einem Forderungskatalog, dem vorbehaltlos zuzustimmen ist.

Keine Notlage

Nun liegt ein Kompromiss mit der Union vor. Parlamentsvorbehalt? Fehlanzeige. Die Union hat die Sozialdemokraten auflaufen lassen mit dem abgegriffenen Argument, die Exekutive müsse in der Pandemie schnell handlungsfähig sein. Doch das gilt nicht mehr: Eine echte Notstandslage, in der die Regierung aufgrund unvorhersehbarer Entwicklungen innerhalb von Stunden Entscheidungen treffen muss, gibt es seit Monaten nicht mehr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Baden-Wüttemberg als Vorbild

Das Argument ist auch deshalb nicht stichhaltig, weil sich die SPD in der Frage, wie ein Parlamentsvorbehalt ausgestaltet werden soll, flexibel gezeigt hat. Möglich wäre schließlich auch eine Lösung, bei der die Verordnungen der Regierungen zunächst in Kraft treten können, aber ohne Parlamentsbestätigung nach einer bestimmen Frist wieder auslaufen. Vorstellbar sind auch andere Lösungen, die ein schnelles Reagieren der Exekutive erlauben. In Baden-Württemberg wurde ein Vertorecht des Parlamentes gegen Corona-Verordnungen der Landesregierung verankert – übrigens mit Zustimmung der CDU.

Mit ihrer Weigerung gibt die Union ohne Not all denjenigen Nahrung, die Deutschland auf dem Weg in eine Diktatur wähnen. Das ist zwar großer Unsinn. Doch ein mulmiges Gefühl ob der anhaltenden Machtfülle der Regierungen besteht selbst bei denjenigen, die den harten Corona-Kurs für richtig halten. Verliert man auch noch sie, wird der Kampf gegen die Pandemie immer schwerer.