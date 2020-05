Corona: Plant Merkel eine Infektions-Obergrenze bei Lockerungen?

Anzeige

Berlin. Während die Bundesländer Stück für Stück die Beschränkungen des öffentlichen Lebens aufheben, sollen am morgigen Mittwoch noch gewichtige Entscheidungen von Bund und Ländern fallen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel trifft sich dazu in einer Videokonferenz mit den Länderchefs. Vor allem im Tourismus, der Gastronomie und im Sport sollen Maßnahmen gelockert werden.

“Bild” will jetzt erfahren haben, dass die Bundesregierung für Lockerungen eine Art Obergrenze von Neuinfektionen einführen will. Das hieße: Wird diese Grenze überschritten, müssten die regionalen Öffnungen wieder kassiert werden.

Laut Bericht fordert Kanzleramtschef Helge Braun, wenn ein Landkreis innerhalb von sieben Tagen mehr als 35 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner zu verzeichnen hat, die nicht an einem Ort (etwa in einem Altenheim) auftreten, soll der Landkreis zu den Beschränkungen zurückkehren, die am 20. April in Kraft waren.

Schulen, Friseursalons, Teile des Einzelhandels und andere Einrichtungen müssten also wieder schließen. Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen würden wieder in Kraft treten.

Offizielle Bestätigungen gibt es dafür bislang nicht.

