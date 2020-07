Corona-Party in Washington? Streit über Unabhängigkeitsfeier

Börsen am Donnerstag: Dax gewinnt 1,7 Prozent

An der New Yorker Wall Street schlossen gestern die US-Börsen mehrheitlich im Plus und haben damit für einen festen Auftakt im Dax gesorgt. Im Fokus der Anleger dürfte heute unter anderem die amerikanische Arbeitslosenquote stehen, die am Nachmittag veröffentlicht wird. Im Dax steht einmal mehr die Wirecard-Aktie unter Druck.