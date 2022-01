Papst spricht von „moralischer Verpflichtung“ zur Corona-Impfung

Anzeige

Rom. Papst Franziskus hat es in der Corona-Pandemie als „moralische Verpflichtung“ bezeichnet, sich gegen das Virus impfen zu lassen. Zugleich beklagte er am Montag vor den im Vatikan akkreditierten Botschaftern, dass sich Menschen wegen „unbegründeter Informationen“ weigerten, eine der wirksamsten lebensrettenden Maßnahmen an sich vornehmen zu lassen.

Wortwahl des Papst wird deutlicher

Es war der bislang stärkste Aufruf des Oberhaupts der katholischen Kirche zu Corona-Impfungen. Bislang hatte Franziskus in diesem Zusammenhang von einem „Akt der Liebe“ gesprochen und dass die Weigerung, sich impfen zu lassen, „selbstmörderisch“ sei. Sein Beratungsgremium zur Pandemie hatte von einer „moralischen Verantwortung“ zur Impfung gesprochen.

Auf dem Neujahrsempfang für Diplomaten erklärte Franziskus nun, jeder Einzelne habe die Verantwortung, sich um sich selbst zu kümmern und das führe zugleich dazu, die Gesundheit anderer zu achten. „Gesundheitsfürsorge ist eine moralische Verpflichtung“, erklärte er. „Oft werden Menschen von der momentanen Ideologie beeinflusst, oft gestützt auf unbegründete Informationen oder schlecht dokumentierte Fakten“, sagte Franziskus weiter.

Es bedürfe einer „Wirklichkeitstherapie“, um das zu korrigieren. „Impfstoffe sind keine Zauberheilmittel, aber sicherlich repräsentieren sie in Ergänzung zu anderen Behandlungen, die entwickelt werden müssen, die vernünftigste Lösung zur Prävention der Krankheit.“