Omikron-Welle: Krankenhausgesellschaft fordert „Bürokratie-Lockdown“

Berlin. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) hat angesichts der anrollenden Omikron-Welle einen „Bürokratie-Lockdown“ und eine Neuregelung der Personalvorgaben verlangt. „Wir fordern von der MPK, wegen der angespannten Lage in den Krankenhäusern, dass alle Personalstrukturvorgaben ausgesetzt werden“, sagte der Vorstandsvorsitzende der DKG, Gerald Gaß, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Es werde wegen der hohen Infektionszahlen zu Personalausfällen kommen. Durch den Wegfall der Personaluntergrenzen und anderer Vorgaben könne man vermeiden, dass Stationen geschlossen werden müssen. „Außerdem brauchen wir einen Bürokratie-Lockdown. Nur noch notwendige Dokumentationen in der medizinischen Pflege sollten im ersten Halbjahr durchgeführt werden, damit mehr Zeit für die medizinische Versorgung bleibt“, forderte Gaß weiter.

Gaß führte fort, dass es auch Aufgabe der Länder sein müsse, zusätzliches Hilfspersonal in der Pflege zu koordinieren. „Nicht jedes einzelne Krankenhaus sollte und kann dies selbst durchführen. Ziel ist es, dass jedes Bundesland eine zentrale Koordinierungsstelle einrichtet.“ So könne erreicht werden, dass Hilfe wirklich dort ankomme, wo sie gebraucht werde. „Krankenhäuser, die bereits überlastet sind, schaffen es dann nicht, sich auch noch um Hilfspersonal zu kümmern.“

Wie der Bayerische Rundfunk Ende November berichtete, richtete die Städtische München Klinik einen Aufruf an Medizinstudierende, um zusätzliche Hilfskräfte zu gewinnen. Auch zu Beginn des letzten Jahres benötigte das Klinikum in Görlitz weiteres medizinisches Personal. Deswegen ist auch eine weitere Forderung der DKG, dass das Pflegepersonal in den Kliniken flexibel dort eingesetzt werde, wo es gebraucht werde.

Mehr Belastung für Kliniken

Die aktuelle Lage in den Kliniken ist also bereits sehr angespannt. Gaß sagte, auch wenn Omikron zu nicht so schweren Verläufen führe und die Krankenhauseinweisungen 20 bis 30 Prozent niedriger lägen, werde die höhere Ansteckungsrate dazu führen, dass durch Omikron die Zahlen der Einweisungen sich nicht nur ausgleicht, sondern sogar erhöhe. „Die Krankenhäuser werden noch mehr belastet sein als sie es jetzt sind.“