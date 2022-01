Corona: Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern – ihr seid egal

Anzeige

Berlin. Den Regierenden in Bund und Ländern ist die Durchseuchung der Schulen in der Omikron-Welle egal. Das ist für Eltern, Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler keine neue Nachricht, sie erleben es seit Wochen. Was zurzeit an den Schulen im Land passiert, ist die unkontrollierte Durchseuchung der Schülerschaft bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer Illusion von Präsenzunterricht.

Wenn jetzt die Halbjahreszeugnisse vergeben werden, können in manchen Klassen die Hälfte der Schülerinnen und Schüler nicht persönlich erscheinen, weil sie gerade krank oder in Quarantäne sind. Würden die strengen Quarantäneregeln aus den ersten Wellen noch gelten, nach denen bei einem positiven Fall die ganze Klasse nach Hause geschickt wurde, wären die Klassenzimmer komplett leer.

Dann müsste man wenigstens nicht mehr so viel lüften und im zweiten Winter in Folge die Fenster dauerhaft aufreißen. Denn Luftfilter gab es vielerorts natürlich nie. Auf sie wartet auch keiner mehr. Auf irgendein Verständnis der Verantwortlichen auch nicht mehr.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat am Freitag von einem Erfolg im Kampf gegen die Omikron-Wand gesprochen. Er sagte auch, dass die Verantwortlichen die Kontrolle nicht verloren haben. Die Schulen kann er nicht gemeint haben – und er meinte sie natürlich auch nicht.

Lauterbach ging es um die Älteren, bei denen die Omikron-Welle längst nicht so heftig zuschlägt wie in den jüngeren Altersgruppen. In der Gruppe der über 60-Jährigen liege die Sieben-Tage-Inzidenz bei 200 bis 300. Man habe versucht, besonders die immer noch ungeimpften Senioren zu schützen „Das ist unser Erfolg“, sagt Lauterbach. Bei den unter 18-Jährigen liegt die Kennzahl derweil zehnmal so hoch.

Das Fazit daraus ist einfach und kann kurz gehalten werden. Eltern, Kinder, Lehrerinnen und Lehrer sind sowieso in einem Zustand weit jenseits von steigerbaren Graden von Wut und Müdigkeit. Sie können lange Sätze weder formulieren noch lesen. Also: Ihr seid egal.

Bei Schulschließungen ging es immer nur um die anderen. Es wird so weitergehen. Schaut selbst, wie ihr durchkommt. Habt einen leichten Verlauf. Der Sommer wird wieder gut. Vielleicht gibt es sogar Klassenreisen. Und nächsten Winter – ihr kennt das Spiel.