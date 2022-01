Hausärzte fordern verlässliche Impfkampagne gegen Omikron

Anzeige

Berlin. Der Vorsitzende des Deutschen Hausärzte­verbandes, Ulrich Weigeldt, hat angesichts der nahenden Omikron-Welle und der deswegen nötigen Booster-Kampagne verlässliche Impfstoff­lieferungen und ein besseres Testangebot gefordert. Darüber hinaus appellierte er im Gespräch mit dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND) an die Bundes­regierung, die niedergelassenen Ärzte und Ärztinnen in den Expertenrat einzubeziehen. Schließlich stemmten sie den Löwenanteil der Impfkampagne.

„Wir brauchen zum einen zuverlässige Impfstoff­lieferungen“, mahnte Weigeldt. „Kurzfristige Änderungen, beispielsweise bei den Liefermengen, führen zu einem enormen zusätzlichen organisatorischen Aufwand, weil im Zweifel Termine verschoben werden müssen.“ Der bürokratische Aufwand rund um die Impfungen sei nach wie vor zu hoch.

Weigeldt warnt vor mehr Belastung in den Arztpraxen

„Außerdem brauchen wir deutschlandweit ausreichende Test­kapazitäten, die auch einer Omikron-Welle standhalten“, ergänzte Weigeldt. Dies könne nicht alles den Arztpraxen aufgebürdet werden. „Die Hausarztpraxen sind bereits seit Beginn der Pandemie stark gefordert. Nach wie vor wird häufig übersehen, dass die allermeisten Corona-Patienten von den Hausärztinnen und Hausärzten behandelt werden“, sagte Weigeldt.

Sie stemmten den „Löwenanteil“ der Impf- und Booster-Kampagne und testeten Millionen Menschen neben dem regulären Praxisbetrieb. Der Verbandschef warnte: „Wenn die Infektionsfälle im Zuge der Omikron-Welle erneut stark zunehmen, dann wird sich die Situation weiter zuspitzen.“ Für Weigeldt ist es unverständlich, dass die Expertise der niedergelassenen Ärzte und Ärztinnen bis heute nicht im Expertenrat der Bundesregierung vertreten ist. „Das muss sich dringend ändern.“

Auch der gesundheits­politische Sprecher der Grünen-Fraktion, Janosch Dahmen, warnte vor einer hohen Arbeits­belastung der Medizinerinnen und Mediziner wegen der neuen Virusvariante. „Omikron-Erkrankte werden seltener auf den Intensiv­stationen landen, dafür häufiger auf anderen Stationen in Krankenhäusern“, sagte der Politiker dem RND. „Wir müssen damit rechnen, dass die Arbeitslast in den Notaufnahmen, Arztpraxen und insbesondere auch für die Rettungsdienste in den kommenden Wochen über das derzeit bereits sehr hohe Niveau hinaus erheblich zunehmen wird.“