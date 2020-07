Corona: Nur wir selbst können die zweite Welle verhindern

Ukraine: Das Sterben geht weiter

Nur kurz nach ihrem Inkrafttreten ist die Waffenruhe in der Ostukraine schon wieder Geschichte. Für Hoffnung auf ein baldiges Ende des Krieges am Rande Europas gibt es keinen Anlass. Gerade deshalb sollte die Bundesregierung in ihren Vermittlungsbemühungen nicht nachlassen, kommentiert Marina Kormbaki.