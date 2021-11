„Statt Golfplatz am Samstag Impfen“: Ärzte verärgert nach Impfaussage von NRW-Minister

Anzeige

Düsseldorf, Dortmund. Ärzteverbände in Nordrhein-Westfalen sind verärgert über eine Äußerung von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) zum Impfeinsatz von Ärzten.

Mit einer auf der in Düsseldorf tagenden Medizinmesse Medica geäußerten Empfehlung, dass Ärzte samstags mehr Zeit in den Praxen und weniger Zeit auf dem Golfplatz verbringen sollten, habe Laumann weit über Ziel hinaus geschossen, erklärte der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe, Dirk Spelmeyer, am Mittwoch in Dortmund. Angesichts des hohen Engagements vieler Praxen bei den Corona-Impfungen und der Herausforderung der gesamten ambulanten Versorgung bei steigenden Inzidenzen sei diese Äußerung des Ministers unverständlich.

Laumann: Ärzte sollen samstags impfen

Laumann hatte nach einem Bericht der „Ärztezeitung“ auf einem Forum der Techniker Krankenkasse seine Forderung nach gesteigerten Impfquoten mit der Aufforderung an Ärzte verbunden, auch an Samstagen zu impfen. Der Minister habe gesagt: „Statt Golfplatz am Samstag Impfen am Samstag.“ Schließlich würden Ärzte am Wochenende pro Impfung 36 Euro erhalten.

Auch der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Frank Bergmann zeigte sich angesichts dieser Äußerung verärgert. In Düsseldorf betonte er, dass die Corona-Impfkampagnen seit einem Jahr mit höchstem Engagement der Praxisteams, der Honorarärzte und den vielen kommunalen Mitarbeitern bewältig werde. „Dabei handelt es sich ganz klar um eine Mannschaftsleistung dieser Menschen.“ Die Praxisteams leisteten seit Monaten Akkordarbeit, zum Teil bis an die Grenzen des Machbaren.

Bergmann fordert mehr Respekt

Bergmann erinnerte daran, dass NRW auf Platz vier im bundesweiten Corona-Impfquoten-Vergleich liege. Die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte hätten allein im Juni, dem besten Impf-Monat, rund 375.000 Impfungen pro Woche durchgeführt. Nach intensiven Phasen der Impfzentren in Zusammenarbeit mit den Kommunen in vergangenen Monaten würden die Ärzte auch in der bevorstehenden Adventszeit viele Booster-Impfungen bewältigen.

„Wir würden all diesen hart arbeitenden Menschen und Ihnen auch, Herr Minister, gerne eine Ruhepause gönnen, aber die aktuelle Lage lässt leider keine Zeit für Verschnaufpausen.“ Diejenigen, die sich unermüdlich einsetzten, verdienten mehr Respekt.