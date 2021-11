Kommunalverband und Leopoldina fordern pandemische Notlage zurück

Anzeige

Berlin. Angesichts der dramatisch steigenden Infektionszahlen fordern Kommunalverbände und die Leopoldina die Wiedereinführung der epidemischen Lage nationaler Tragweite.

„Wir brauchen bundesweit einheitliche Indikatoren für das Pandemiegeschehen, die dann entsprechende Maßnahmen auslösen. Insofern ist es wichtig, die epidemische Lage von nationaler Tragweite wieder in Kraft zu setzen, um den Ländern Werkzeuge für schnelles und zielgerichtetes Handeln zur Verfügung zu stellen“, sagt Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Landsberg: Es braucht bundeseinheitliches Vorgehen

Dass die Ministerpräsidentenkonferenz vorgezogen wird, begrüßt Landsberg. „Wir können nicht weitermachen wie bisher, sondern brauchen schnelles und abgestimmtes Handeln der Politik in Bund und Ländern“, sagt er. Es brauche nun ein bundeseinheitliches Vorgehen. Zudem könnte die neue Virusvariante die Lage noch einmal zuspitzen. Ein Flickenteppich an unterschiedlichen Landesreglungen sei den Bürgern nur noch schwer vermittelbar.

Auch der Präsident des Deutschen Landkreistages, Reinhard Sager, kann sich eine Rückkehr zur epidemischen Lage nationaler Tragweite vorstellen. „Im Ergebnis dürfte das der jetzt konsequentere Weg sein“, sagt er dem RND. So brauche es etwa einheitliche Reglungen zur Kontaktbegrenzung, wie etwa auf Großveranstaltungen, und eine bessere Impfkampagne. Dann könne die Entscheidungsgewalt laut Reinhard Sager auch bei den Ländern bleiben.

„Alles andere sollten die Bundesländer in eigener Verantwortung bei immer noch sehr unterschiedlichen Raten der Krankenhauseinweisungen, aber auch der Impfquoten und Inzidenzen allein entscheiden und auch konsequent umsetzen, ohne stets auf die MPK oder den Bund zu verweisen“, sagt er.

Die Länder müssten in die Lage versetzt werden, auf alle in der Vergangenheit möglichen Maßnahmen zurückzugreifen, „insbesondere die Untersagung von Veranstaltungen oder das Schließen bestimmter Einrichtungen und Betriebe generell – und nicht im Einzelfall“, sagt er. So fordert er, dass der Bund das Infektionsschutzgesetz im Sinne der epidemischen Lage nationaler Tragweite verschärft.

Video Mit Merkel und Scholz: Länder beraten über Corona-Krise

Die Situation in den Landkreisen sei so, dass die Krankenhäuser zunehmend volllaufen, „auch in Landkreisen mit noch niedrigen Inzidenzen“. Vor allem in Bayern, Thüringen und Sachsen sei die Situation besorgniserregend. Insofern begrüßt er, dass die Ministerpräsidentenkonferenz vorgezogen wird. „Das Zusammenkommen kann als Signal dahingehend, dass die Lage sehr ernst ist, sinnvoll sein“, sagt der Chef des Deutschen Landkreistages.

Jedoch entbinde dass die Länder nicht, ihrerseits alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die Infektionszahlen wieder zu senken, sagt er. „Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Wir begrüßen deshalb auch den angekündigten Krisenstab des Bundes. In diesen müssen die Landkreise mit ihren Gesundheitsämtern und Krankenhäusern dringend eingebunden werden.“

„Wir hatten während der gesamten Pandemie noch nie eine so bedrohliche Situation wie jetzt. Wenn das keine Krise ist, was denn sonst“, sagt Michael Hallek, Direktor der Klinik I für Innere Medizin an der Uniklinik Köln und Mitautor der Leopoldina-Stellungnahme. Eine Wiedereinführung der epidemischen Lage nationaler Tragweite sei dringend nötig.

Hallek: Infektionsschutzgesetz ist unzureichend

Das jetzige Infektionsschutzgesetz hält Hallek für unzureichend. „Dem Bund die Möglichkeit zu nehmen, an umständlichen, föderalistischen Strukturen vorbei Maßnahmen zu beschließen und flächendeckend effizient zu agieren, halte ich für unverständlich“, sagt er dem RND. Ohne regionale Lockdowns sei die vierte Welle nicht zu brechen.

Auch die Leopoldina fordert die Wiedereinführung der pandemischen Notlage. In einer Stellungnahme etlicher Ärzte und Wissenschaftler forderte die Leopoldina zudem regionale Lockdowns und eine allgemeine Impfpflicht.

Vor allem aber müsse die Regierung auf eine konsequente Umsetzung ihrer Beschlüsse achten. „Es muss Schluss sein mit den parteipolitischen Machtkämpfen. Der Wahlkampf ist vorbei. Wir brauchen effiziente Maßnahmen, die auch entsprechend kontrolliert werden“, sagt Hallek. So fordert er, dass etwa die 2G- und 3G-Regeln wirksam überwacht werden.