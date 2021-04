Merkel bittet um Unterstützung bei Corona-„Notbremse“

Anzeige

Anzeige

Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die neue Corona-„Notbremse“ als dringend notwendig verteidigt. Die vorgesehenen Maßnahmen seien zwar hart, sagte sie am Samstag in ihrem wöchentlichen Video-Podcast. Es gebe aber keine weniger belastenden Wege, um die dritte Corona-Welle zu brechen und umzukehren.

Merkel appellierte an die Bevölkerung, sich an die Maßnahmen zu halten. „Wenn es uns jetzt gelingt, die Infektionen deutlich und schnell zu senken, sind in absehbarer Zeit Lockerungen Schritt für Schritt möglich“, erklärte sie. „Lassen Sie uns jetzt noch einmal das Notwendige tun und alle zusammen Rücksicht und Verantwortung zeigen.“

Merkel: Hilferufe von Pflegepersonal

Anzeige

Deutschland sei mitten in der dritten Welle, betonte die Kanzlerin. Die ansteckendere Virusvariante habe sich auch hierzulande durchgesetzt, das Robert Koch-Institut melde jeden Tag so hohe Zahlen von Neuinfektionen und Intensivpatienten wie in den angespanntesten Tagen des Winters. „Und was wir von Ärzten und dem Pflegepersonal hören, das sind wahre Hilferufe“, sagte sie. „Wir - der Staat, die Gesellschaft, die Bürgerinnen und Bürger – wir alle müssen helfen.“

Anzeige

Das neue Infektionsschutzgesetz ist seit dem Wochenende in Kraft. Es sieht unter anderem eine Ausgangssperre zwischen 22 Uhr und fünf Uhr in Landkreisen und kreisfreien Städten vor, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz den Wert von 100 an drei Tagen hintereinander überschreitet.